Europas Dominator PSG weiter unschlagbar

Nach Champions-League-Titel verteidigte PSG auc Supercup-Titel erfolgreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Paris St. Germain ist weiter im Besitz der Sieger-DNA. Mit einem 2:1-Erfolg gegen Aston Villa in Salzburg schaffte der französische Meister im UEFA-Supercup die erfolgreiche Titelverteidigung. Das ist mit AC Milan (1989/90) und Real Madrid (2016/17) nur zwei anderen Teams geglückt.

In Frankreich ist PSG einzigartig, abgesehen von den jüngsten Triumphen konnte kein Team den am Beginn der Saison stattfindenden Prestigebewerb gewinnen.

Mit nur zwei Trainings zum ersten Titel

"Es war der zweite Supercup, den wir in der Geschichte des Clubs gewonnen haben, und das, obwohl die Bedingungen sicher nicht optimal waren. Wir können sehr glücklich sein", resümierte PSG-Trainer Luis Enrique.

Ein erheblicher Teil seines Kaders, darunter zahlreiche Stammkräfte, waren erst diesen Montag nach den WM-Einsätzen in die Vorbereitung eingestiegen, hatte also nur zwei Einheiten vor der Partie. Darunter auch Matchwinner Désiré Doué, der als Startelfspieler in der 61. Minute entscheidend traf, da die Abseitsfalle der Engländer missglückte.

Goldtorschütze Doué © Getty Images

"Meine Spieler haben gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, obwohl sie physisch nicht in bester Verfassung sind. Das war eine richtige Demonstration dessen, was unsere DNA ist", lobte Luis Enrique. Zum zwölften Mal durfte er seit seiner Einsetzung als PSG-Trainer im Juli 2023 über einen Titel jubeln.

"Ich habe viel Erfahrung, weiß, wie schwierig es ist, Trophäen zu gewinnen, vor allem bei einem Club, der großen Appetit darauf hat. Vor drei Jahren haben alle gesagt, das Team ist zu jung. Wir haben das Gegenteil bewiesen", erläuterte der 56-jährige Spanier.

Nächster Supercup steht sofort an

Die Partie war an Spannung kaum zu überbieten, übertraf durchaus die Erwartungen. PSG ging am Ende aufgrund der größeren Effizienz im Abschluss als glücklicher Sieger vom Feld. Das war auch Luis Enrique bewusst, der betonte, dass man "weit" von der besten Leistung entfernt gewesen sei.

"Es war ein schwieriges Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollten. Es ist großartig, so in die Saison zu starten", sagte 1:0-Torschütze Khvicha Kvaratskhelia. Laut Doue sei es "unglaublich", den Supercup wieder gewonnen zu haben.

Der Erfolgshunger ist damit aber nicht gestillt. "Wir wollen dieses Jahr alle Bewerbe gewinnen", tönte der 21-Jährige und schickte eine Warnung an die Konkurrenz: "Wir können uns noch immer steigern." Zu spüren soll das schon am Sonntag Gastgeber RC Lens bekommen, im französischen Supercup. "Da wollen wir gleich die nächste Trophäe holen", sagte Doue.