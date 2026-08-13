Shiffrin & Kilde: So steht es um ihre Hochzeit

US-Superstar hat nur fünf Wochen im Jahr Zeit für den Verlobten

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Seit April 2024 sind Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde verlobt. Doch wann folgt die Hochzeit? Darauf müssen die Fans des Ski-Traumpaares weiter warten. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ihres Kanals "What’s the Point with Mikaela Shiffrin" spricht die US-Amerikanerin nun über die Hochzeitspläne.

Der Grund ist vor allem der volle Terminkalender der beiden Ski-Stars. "Ich habe im Jahr gerade einmal fünf Wochen, in denen ich wirklich konzentriert Zeit mit meinem Verlobten verbringen kann", erklärt Shiffrin in einem auf Instagram veröffentlichten Video. Im Grunde seien das nur einige Wochen im Mai, Juni und Juli.

Kaum Zeit für die Hochzeitsplanung

Während der Saison sind Shiffrin und Kilde meist an unterschiedlichen Weltcup-Orten unterwegs. Dadurch bleibt wenig gemeinsame Zeit – "geschweige denn, eine Hochzeit zu planen", wie die 31-jährige US-Amerikanerin erklärt.

Dass der Hochzeitstermin weiterhin offen ist, stresst Shiffrin allerdings nicht. "Ich weiß, mit wem ich mein Leben verbringen möchte." Dass sie immer wieder auf die Hochzeit angesprochen werde, könne sie verstehen.

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Traumpaar genießt den gemeinsamen Sommer

Statt Hochzeitsstress stand in der Sommerpause gemeinsame Zeit im Mittelpunkt. Shiffrin und Kilde reisten unter anderem in die Karibik, nach Colorado, Massachusetts, Norwegen, New York City, Miami und Innsbruck.

Shiffrin ist "unglaublich dankbar" für diese Wochen, in denen beide wirklich füreinander da sein können. Viel Zeit bleibt nicht mehr: Am 24. Oktober beginnt in Sölden die Weltcup-Saison 2026/27.