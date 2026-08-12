FIS will spektakuläre Ski-Revolution

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften könnten künftig jährlich ausgetragen werden. Der Skiverband FIS prüft derzeit entsprechende Pläne.

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Die Überlegungen im Weltverband für eine jährliche Austragung der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften stehen zwar noch am Anfang, sind aber konkret. FIS-Renndirektor Sandro Pertille bestätigte im Interview mit dem Fachportal Skijumping.pl: "Der FIS-Rat erwägt die Möglichkeit, die Weltmeisterschaften im nordischen Skisport jedes Jahr auszutragen, mit Ausnahme der Olympiajahre."

Tradition seit 41 Jahren

Seit 41 Jahren finden die Titelkämpfe im Skispringen, der Nordischen Kombination und im Ski-Langlauf verlässlich alle zwei Jahre statt. Eine Änderung würde bedeuten, dass es keine großen titelfreien Winter mehr gäbe, was das Publikumsinteresse steigern dürfte.

Historischer Blick auf Turniere

Ganz neu wäre dieses Modell allerdings nicht. Schon von 1925 bis 1939 wurden die Welttitelkämpfe jedes Jahr veranstaltet, wenn keine Olympischen Winterspiele stattfanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt zunächst ein Vierjahres-Rhythmus, ehe von 1924 bis 1980 Olympiasieger zugleich als Weltmeister geführt wurden. Ob diese Regelung wiederkehrt, steht noch nicht fest.

Keine schnelle Umsetzung geplant

Ein Schnellschuss ist allerdings ausgeschlossen. Eine mögliche Einführung erfolgt frühestens ab dem Jahr 2032. Die kommenden Weltmeisterschaften stehen bereits fest: Im Jahr 2027 wird in Falun um Medaillen gekämpft, 2029 ist Lahti der Austragungsort.