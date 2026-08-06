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OP am Freitag

Nach Sturz: Lamparter muss unters Messer

Sportler mit Kappe.
Wie oe24 bereits berichtete, ist unser Kombi-Star beim Training in Courchevel schwer gestürzt.
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Nach seinem Sturz im gestrigen Sprungtraining in Courchevel (FRA) unterzog sich Johannes Lamparter heute vormittag in Innsbruck einer genaueren Untersuchung. Dabei wurde bei Lamparter eine Innenbandzerrung im rechten Knie sowie ein Knöchelbruch und ein Riss des Syndesmosebands im rechten Knöchel diagnostiziert.

Ausfall-Dauer ungewiss

Die Knöchelverletzung wird morgen operativ im Sanatorium Kettenbrücke versorgt. Wie lange unser Olympia-Silber-Medaillen-Gewinner von Turin ausfällt und was die Verletzung für die kommende Saison bedeutet, kann derzeit noch nicht beantwortet werden.

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