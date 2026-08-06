In dieser Tabelle landet Bayern auf dem vorletzten Platz

In der deutschen Bundesliga besitzt der FC Bayern München fast die günstigsten Dauerkarten. Bei Borussia Dortmund müssen die Fans dafür richtig tief in die Tasche greifen.

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In der deutschen Bundesliga sorgen die Fans der meisten Klubs immer wieder für grandiose Stimmung. Jedoch gibt es ein Thema, worüber diskutiert wird: Dauerticketpreise. Innerhalb der Liga gibt es dabei teilweise riesige Unterschiede.

Laut "transfermarkt.de" bietet der FC Bayern München die zweitgünstigsten Tickets der Liga an. Beim deutschen Rekordmeister zahlen die Fans für eine Dauerkarte im Stehsektor 180 Euro. Diese gilt für alle 17 Bundesliga-Heimspiele. Nur die TSG Hoffenheim verlangt von ihren Fans weniger. Dort müssen sie nur 158 Euro bezahlen. Mit Eintracht Frankfurt landet ein weiterer Traditionsklub in der Top 3.

BVB mit zweitteuersten Tickets

Dafür befindet sich Bayerns Rivale Borussia Dortmund auf der anderen Seite des Rankings. Der Klub aus dem Ruhrpott verlangt von seinen Fans satte 265,20 Euro für eine Dauerkarte auf der Gelben Wand. Das sind über 80 Euro mehr als der Ligarivale aus München. Trotzdem befinden sich die Gelb-Schwarzen auch in diesem Ranking auf dem zweiten Platz.

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Die teuersten Tickets bietet Aufsteiger Paderborn. Sie verlangen 265,60 Euro und damit 40 Cent mehr als der BVB. Die drittteuersten Tickets gibt es beim VfB Stuttgart. Dort zahlen die treuen Fans für eine Dauerkarte 260 Euro.