Stadtrat plant Swinger-Party im Rathaus

Ein Stadtrat im deutschen Mannheim sorgt erneut für Schlagzeilen. Nach einer umstrittenen Bildungsreise kündigt er nun eine Swingerparty im Rathaus an.

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Im vergangenen Jahr hatte Stadtrat Julien Ferrat von der lokalen Wählervereinigung "Die Mannheimer" mit seiner Bildungsreise in das FKK-Swinger-Paradies "Village naturiste" in Cap d’Agde für Aufsehen gesorgt. Nun kündigt der 35-Jährige eine Swingerparty im Rathaus unter dem Motto "Ein FKK-Swinger-Paradies für Mannheim" an.

Rathaus als Veranstaltungsort

Ferrat erklärt: "Das Rathaus ist zentral gelegen und somit für Swingerpartys perfekt geeignet. Es gibt keine Hausordnung oder kommunale Satzung, die Swingerpartys im Rathaus explizit verbietet. Sollte meine Swingerparty im Rathaus von der Mannheimer Stadtverwaltung untersagt werden, werde ich den Rechtsweg beschreiten. Notfalls ziehe ich bis vor das Bundesverfassungsgericht."

Juristisches Neuland

Weiter sagt Ferrat: "Der Ansatz einer politischen Swingerparty ist ein innovatives Konzept und somit juristisches Neuland. Dementsprechend gibt es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung dazu, ob eine Swingerparty im Rathaus im Rahmen der Ausübung eines kommunalen Mandats zulässig ist. Sollte meine Swingerparty im Rathaus letztinstanzlich untersagt werden, findet sie zur Not in privaten Räumlichkeiten statt. Die Veranstaltung findet also auf jeden Fall statt!"

Veranstaltung angekündigt

Mit seinen Aussagen sorgt der Stadtrat erneut für Aufregung. Nach seinen Angaben soll die Veranstaltung in jedem Fall stattfinden.