Feuer außer Kontrolle! Waldbrand erreicht deutsche Grenze

Nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen einen gewaltigen Waldbrand. Das Feuer breitet sich in den Niederlanden immer weiter aus – die Auswirkungen sind inzwischen auch in Deutschland deutlich zu spüren.

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Im niederländischen Oostrum in der Provinz Limburg ist ein großer Waldbrand außer Kontrolle geraten. Das Feuer wütet in einem Naturschutzgebiet unweit der deutschen Grenze und hat sich innerhalb weniger Stunden dramatisch ausgebreitet. Während die Behörden am Montagabend noch von einer zerstörten Fläche von rund 21 Hektar ausgingen, stehen mittlerweile bereits etwa 100 Hektar Wald in Flammen.

Besonders problematisch: Der Wind dreht immer wieder und treibt das Feuer in neue Richtungen. Dadurch wird der Einsatz für die Feuerwehr zusätzlich erschwert.

Rauch erreicht Deutschland

Die gewaltigen Rauchwolken sind mittlerweile weit über das Brandgebiet hinaus sichtbar. Der Rauch zieht bis nach Nordrhein-Westfalen.

Deshalb warnen die Behörden im Kreis Kleve die Bevölkerung. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um sich vor den Rauchgasen zu schützen.

300 Urlauber mussten Campingplatz verlassen

© EPA

Von dem Feuer betroffen ist auch ein Campingplatz in unmittelbarer Nähe des Waldgebiets.

Rund 300 Urlauber mussten ihre Stellplätze verlassen und wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Ausschlaggebend dafür war die schlechte Luftqualität durch den dichten Rauch.

Bahnverkehr unterbrochen

Auch der Bahnverkehr blieb von den Auswirkungen des Feuers nicht verschont. Die Strecke zwischen Nijmegen und Venray musste vorübergehend gesperrt werden, weil Feuerwehrkräfte direkt an den Gleisen im Einsatz waren.

Um die Flammen einzudämmen, legten die Einsatzkräfte eine breite Brandschneise im Wald an. Zusätzlich unterstützt die niederländische Armee die Löscharbeiten mit einem Hubschrauber.

Feuer breitete sich rasant aus

Nach Angaben der Behörden brach der Brand zunächst in den Baumkronen aus. Von dort griffen die Flammen rasend schnell auf das trockene Waldgebiet über.

Die Feuerwehr kämpft weiterhin gegen das Feuer. Bislang ist der Waldbrand nicht unter Kontrolle. Die Ursache des Großbrandes ist derzeit noch unklar.