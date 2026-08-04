Linzer Airport verzeichnet Mega-Passagier-Rückgang

Gezählt wurden um fast 17.000 Passagiere weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Es war der stärkste Rückgang aller Flughäfen in Österreich.

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Linz. Der Flughafen Linz hat im ersten Halbjahr 2026 den stärksten Passagierrückgang aller österreichischen Flughäfen verzeichnet. Zwischen Jänner und Juni wurden in Hörsching 93.706 Fluggäste gezählt. Das sind um 15,3 Prozent beziehungsweise fast 17.000 Passagiere weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wie aus den Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) hervorgeht, ging auch die Zahl der Flugreisenden in ganz Österreich zurück. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr rund 16,4 Millionen Passagiere registriert – ein Minus von 2,6 Prozent. Als Ursache nennt die AÖV vor allem geopolitische Unsicherheiten.

Auch Klagenfurt mit deutlichem Minus

Neben Linz verzeichnete auch der Flughafen Klagenfurt einen deutlichen Rückgang um 14,4 Prozent auf knapp 79.000 Fluggäste. Der Flughafen Wien kam auf rund 14,7 Millionen Passagiere und lag damit 3,2 Prozent unter dem Vorjahreswert. Positiv entwickelte sich hingegen die Lage in Salzburg und Innsbruck. Salzburg steigerte das Passagieraufkommen um 2,8 Prozent auf rund 936.000 Reisende, Innsbruck verzeichnete mit rund 657.000 Fluggästen ein Plus von 4,2 Prozent. Graz blieb mit gut 366.000 Passagieren nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Langfristige Strategie für Airport gefordert

Die Arbeitsgemeinschaft fordert bessere Wettbewerbsbedingungen für den österreichischen Luftfahrtstandort. Kritik kommt auch von den Grünen Oberösterreich. Klubobmann Severin Mayr verlangt eine langfristige Strategie für den Flughafen Linz und betont, dass das Frankfurt-Shuttle allein die bestehenden Herausforderungen nicht lösen könne.