Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Trockenheit & Hitze

OÖ: Gemeinden geht das Trinkwasser aus

Ein Glas wird unter einem Wasserhahn mit Leitungswasser gefüllt.
© Apa/Berg
Die Lage ist in Traunkirchen am Traunsee schon so kritisch, dass die Nachbargemeinde Altmünster bei der Trinkwasser-Versorgung aushelfen muss.
OE24 auf Google bevorzugen

OÖ. Die anhaltende Trockenheit verschärft die Trinkwasserversorgung in immer mehr Gemeinden Oberösterreichs. Vor allem Orte, die ihr Wasser aus Quellen beziehen, geraten zunehmend unter Druck. Vielerorts wird die Bevölkerung bereits zum Wassersparen aufgerufen, da die Schüttung der Quellen kontinuierlich zurückgeht.

Altmünster hilft Traunkirchen mit Trinkwasser

Besonders angespannt ist die Lage in Traunkirchen am Traunsee. Die Gemeinde kann ihre Haushalte derzeit nur dank der Unterstützung der Nachbargemeinde Altmünster ausreichend mit Trinkwasser versorgen. Rund die Hälfte des benötigten Wassers stammt inzwischen aus Altmünster. Dort wird derzeit ein neuer Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2.000 Kubikmetern errichtet. Er soll künftig Bedarfsspitzen abdecken, wird jedoch erst Ende Sommer 2027 fertig sein.

Flache Hausbrunnen und Quellen versiegen

Auch zahlreiche Privathaushalte sind betroffen. Nach Angaben des Geologen Peter Baumgartner versiegen vor allem flache Hausbrunnen und Quellen zunehmend. Die ausgetrockneten Böden erschweren die Situation zusätzlich, weil Regen kaum versickern kann und stattdessen oberflächlich abfließt.

Nach Einschätzung der Experten reichen einzelne Gewitter oder kurze Regenschauer nicht aus. Um die Grundwasserreserven wieder aufzufüllen, wären mindestens zwei Wochen ergiebiger, flächendeckender Niederschläge notwendig. Erst dann könnten sich die Wasserreserven im Untergrund nachhaltig erholen.

Auch interessant

Hochzeits-Rätsel um ESC-Star Kaleen

Freilaufender Hund: Autofahrer drohte Besitzer mit Schlagring

Baby-Glück bei Hamilton! Auch Kim Kardashian schmilzt dahin

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

39,6 Grad: So heiß war es im Juli in OÖ noch nie

Linzer Nebelspiel wird bald in Betrieb gehen

Dürre bringt Milchbauern in OÖ in Bedrängnis

Linzer Airport verzeichnet Mega-Passagier-Rückgang

OÖ: Gemeinden geht das Trinkwasser aus

Mehr als 8.600 Hitze-Einsätze in zwei Monaten

Wespen sorgen für Rekord an Rettungseinsätzen in OÖ

Mehrere Legionellen-Erkrankungen in OÖ gemeldet

Nach Festival-Aus in Wels: AK fordert Rückerstattung

Polizei räumt illegales Bettlerlager in Linz