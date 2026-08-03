20 Personen
Polizei räumt illegales Bettlerlager in Linz
Linz. Ein leerstehendes Gebäude an der Wiener Straße in Linz ist vergangene Woche von Polizei, Ordnungsdienst und Erhebungsdienst geräumt worden. Insgesamt wurden 20 Personen, darunter auch mehrere Kinder, in dem Haus angetroffen. Die Einsatzkräfte waren nach Hinweisen auf eine illegale Nutzung ausgerückt.
Unzumutbare hygienische Zustände
Vor Ort fanden sie unzumutbare hygienische und sicherheitstechnische Zustände vor. Das Gebäude verfügte weder über Strom noch Wasser, die Sanitäranlagen waren stark verschmutzt und für die Anzahl der Bewohner völlig ungeeignet. Die weitere Nutzung wurde deshalb untersagt und alle Anwesenden mussten das Gebäude verlassen. Im Zuge des Einsatzes wurden die Identitäten festgestellt und weitere behördliche Schritte eingeleitet. Auch die städtische Kinder- und Jugendhilfe wurde in den Einsatz eingebunden.
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