Taucher-Unglück im Bodensee: Zwei Tote

Bei einem tödlichen Tauchunfall im Bodensee sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

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Das Unglück ereignete sich am Sonntag in der Nähe von Überlingen während eines Notaufstiegs aus größerer Tiefe, wie die Polizei in Göppingen am Montag mitteilte. Eine 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Tauchpartner starben. Das Duo war demnach an einem Tauchplatz bis in eine Tiefe von rund 80 Metern abgestiegen. Warum sie dort einen Notaufstieg einleiteten, war bisher nicht bekannt.

Der Mann wurde nach Angaben der Polizei bereits während des Aufstiegs bewusstlos. Die 46-Jährige habe kurz darauf an Land das Bewusstsein verloren, hieß es. Beide seien noch an Ort und Stelle verstorben. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei laufen.