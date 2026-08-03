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Ursache unklar

Taucher-Unglück im Bodensee: Zwei Tote

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Bei einem tödlichen Tauchunfall im Bodensee sind zwei Menschen ums Leben gekommen.
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Das Unglück ereignete sich am Sonntag in der Nähe von Überlingen während eines Notaufstiegs aus größerer Tiefe, wie die Polizei in Göppingen am Montag mitteilte. Eine 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Tauchpartner starben. Das Duo war demnach an einem Tauchplatz bis in eine Tiefe von rund 80 Metern abgestiegen. Warum sie dort einen Notaufstieg einleiteten, war bisher nicht bekannt.

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Der Mann wurde nach Angaben der Polizei bereits während des Aufstiegs bewusstlos. Die 46-Jährige habe kurz darauf an Land das Bewusstsein verloren, hieß es. Beide seien noch an Ort und Stelle verstorben. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei laufen.

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