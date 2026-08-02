Dank "Odysseus": Urlauber stürmen italienische Trauminsel

Derzeit erobert der Hollywood-Film "Odyssee" weltweit die Kinokassen. Christopher Nolan hat seinen neuesten Blockbuster zum Großteil in Italien gedreht. Für eine kleine idyllische Insel droht nun ein regelrechter Touristenansturm.

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Der Blockbuster "Die Odyssee" von Regisseur Christopher Nolan ist aktuell weltweit ein Hit. Zahlreiche Fans wollen nun zu den atemberaubenden Drehorten reisen. Dabei liegen die meisten Orten im Süden Italiens, wo eine kleine Trauminsel nun vom großen Tourismus-Ansturm träumt. Doch dieser Wunsch bringt einige Gefahren mit sich.

Schon vor dem Helden-Epos war die Burg von Santa Caterina auf der Insel Favignana ein beliebtes Reiseziel von Urlaubern. Die kleine Insel mit 4512 Einwohnern verfügt über traumhafte Strände, malerischen Ortschaften und unglaublicher Kulinarik. Aber in Italien ist das keine Besonderheit. Nolans "Odyssee" gibt Favignana nun eine zusätzlichen Touristen-Boost und ist viele Menschen kein Geheimnis mehr.

Keine Zufahrtsstraße zur Burg

In der "Odyssee" befindet sich in der Burg von Santa Caterina der Sitz von Penelope und übernimmt die Rolle von "Ithaka", die Heimat von Odysseus und sein heißersehntes Ziel. Die Burg liegt 300 Meter über den Meeresspiegel. Sie bietet einen wunderschönen Rundumblick über die Insel. Für Probleme sorgt die fehlende Zufahrtsstraße zur Burg. Nolan musste mit seinem Drehteam zu Fuß hinaufsteigen. Trotzdem war der Filmemacher von der Lokation überzeugt. Auf Favignana wurde an weiteren Orten, wie die Cala Rossa und Bue Marino gedreht. Die ersten lokalen Veranstalter bieten schon Touren zu den Drehorten an.

Insgesamt drehte das Team sieben Wochen lang auf der Insel. Laut "Rai News" arbeiteten 600 Menschen vor Ort an diesem Film. Nolan ist berüchtigt dafür, dass er auf Greenscreens und andere künstliche Effekte verzichtet. Aus diesem Grund verbrachte die Crew viel Zeit an den echten Drehorten. Einheimischen nutzten die Chance, um die Stars höchstpersönlich kennenzulernen. Eine Anwohnerin berichtet im italienischen Fernsehen, dass Matt Damon am liebsten Arrancina all’ Ragu, den "Klassiker" der sizilianischen Spezialität, bestellte.

Andere Orte erlebten gestiegene Touristenzahlen

Obwohl der Film erst seit einigen Wochen im Kino läuft, spürt die kleine Insel schon den "Odysseus"-Effekt. Wie "Rai" berichtet, sind die Urlauberankünfte seit Veröffentlichung des Films um 20 Prozent gestiegen. In den kommenden drei Jahren können die zusätzliche Einnahmen bei über 250 Millionen Euro liegen, so die Tourismusbranche. Laut "Repubblica" könnte in den nächsten fünf Jahren diese Summe sogar auf eine halbe Milliarden Euro steigen. Allein während den Dreharbeiten gaben die Crew und Nolan rund zehn Millionen Euro auf der Insel aus.

Einige andere Insel haben schon gute Erfahrung mit derartigen Hypes. Der Taormina auf Sizilien ist im Film "Der weiße Lotus" vorgekommen und hatte Urlauber-Einnahmen in Höhe von rund 138 Millionen Euro. Da "Die Odyssee" höchstwahrscheinlich mehr Menschen erreicht, könnte diese Zahl für Favignana noch höher werden.

Langfristig Touristen anzulocken

Die Insel hofft durch den Film langfristig mehr Touristen anzulocken. Pietro Patti Genovese vom Meeresschutzgebiet der Ägadischen Inseln sagt gegenüber "Rai", dass der Blockbuster auch "anderen Tourismus" nach Favignana bringt. Urlauber, die bewusster und achtsamer mit der Umwelt umgehen.

Der Film hat schon für die erste Veränderung auf der Insel gesorgt. Die Burg bekommt eine Zugangsstraße, um den Aufstieg zu erleichtern. Das kündigte Bürgermeister Giuseppe Pagoto der "Repubblica".