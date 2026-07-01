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Zu gefährlich

Messner-Sohn Simon will nicht mehr Bergsteigen

Simon Messner
© Getty Images
"Ich sehe es als meine Verantwortung, als Elternteil da zu sein"
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Der Bergsteiger Simon Messner, Sohn des Extrembergsteigers Reinhold Messner, will mehr Vater als Abenteurer sein. "Also ich möchte nicht falsch verstanden werden, aber ich möchte es einfach anders machen", sagte Messner. "Ich sehe es als meine Verantwortung, als Elternteil da zu sein und mich zu kümmern", sagte der Vater einer Tochter der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch).

Gefahr nimmt zu

"Bergsteigen wird immer gefährlicher wegen der Klimaveränderung", betonte Messner. "Also ich merke sehr eindeutig, dass in den letzten Jahren der Steinschlag massiv zugenommen hat", fügte er hinzu. "Eine Gefahr, die man kaum einschätzen kann", betonte er. "Ich habe mittlerweile an die zehn Partner, Freunde, Bekannte verloren am Berg", erklärte der Südtiroler. "Wirklich selbst Vater zu werden, war der große Umbruch." Er sei seither kaum noch bergsteigen gegangen.

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Kein Kontakt zu Vater

Reinhold und Simon Messner
Reinhold und Simon Messner © Getty Images

Simon Messners neuer Kinofilm "Aus dem Schatten" hat am Donnerstag beim Münchner Filmfest Premiere. Mit dem Titel ist der 36-Jährige nicht ganz glücklich. Er habe nicht die volle Entscheidung über den Titel gehabt. Doch er verspricht: "Der Film beleuchtet da Bergsteigen, wie man es vielleicht noch nie beleuchtet hat." Zu seinem Vater Reinhold Messner habe er auf dessen Wunsch hin derzeit keinen Kontakt. Die Familie habe derzeit Schwierigkeiten, den Senior zu erreichen.

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