Melissa Naschenweng kündigt Auszeit an

Die Schlagersängerin hat sich unlängst an ihre Fans gewandt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Melissa Naschenweng war in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt: Konzertauftritte und die Fortsetzung ihres Films "Herzklang" haben die 36-Jährige ordentlich auf Trab gehalten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Auszeit

Deswegen kommt es gar nicht so überraschend, dass sie nun eine Auszeit angekündigt hat. Auf Instagram verkündete Naschenweng in einem Videoclip, dass sie nun eine Pause einlegen wird. "I hab Urlaub! Endlich Zeit zum Rasten" sagt sie und zeigt wie schön ihre Kärntner Heimat ist.

Melissa Naschenweng © Instagram

Melissa Naschenweng © Instagram

Katzensprung nach Italien

Von Kärnten aus ging es dann nach Italien um Ferragosta zu feiern, am Strand zu entspannen und Sonne, Sand und Meer zu genießen. Praktisch, denn an die obere Adria ist es aus dem Lesachtal nur ein Katzensprung.

Die Auszeit wird übrigens gar nicht so lange dauern - am 29.8. ist Melissa schon wieder zurück.