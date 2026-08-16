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In Videoclip

Melissa Naschenweng kündigt Auszeit an

Frau mit blauer Kappe im Freien, im Hintergrund Bäume und Landschaft.
© Instagram
Die Schlagersängerin hat sich unlängst an ihre Fans gewandt.
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Melissa Naschenweng war in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt: Konzertauftritte und die Fortsetzung ihres Films "Herzklang" haben die 36-Jährige ordentlich auf Trab gehalten.

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Auszeit

Deswegen kommt es gar nicht so überraschend, dass sie nun eine Auszeit angekündigt hat. Auf Instagram verkündete Naschenweng in einem Videoclip, dass sie nun  eine Pause einlegen wird. "I hab Urlaub! Endlich Zeit zum Rasten" sagt sie und zeigt wie schön ihre Kärntner Heimat ist.

Frau mit Sonnenbrille liegt entspannt auf einer Sonnenliege am Strand unter Sonnenschirmen.
Melissa Naschenweng © Instagram
Zwei Frauen mit Sonnenbrillen genießen Eis am Strand und lächeln in die Kamera.
Melissa Naschenweng © Instagram

Katzensprung nach Italien

Von Kärnten aus ging es dann nach Italien um Ferragosta zu feiern, am Strand zu entspannen und Sonne, Sand und Meer zu genießen. Praktisch, denn an die obere Adria ist es aus dem Lesachtal nur ein Katzensprung.

Die Auszeit wird übrigens gar nicht so lange dauern - am 29.8. ist Melissa schon wieder zurück.

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