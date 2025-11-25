Große Sorge: Brigitte Bardot (91) erneut im Krankenhaus

Die Film-Ikone soll laut französischen Medien bereits seit zehn Tagen in demselben Krankenhaus behandelt werden, in dem sie auch schon im Oktober ein paar Tage verbrachte.

Laut Angaben des Radiosenders Ici Provence und der regionalen Tageszeitung Var-Matin befindet sich die französische Schauspiel-Ikone Brigitte Bardot bereits seit zehn Tagen in einem Krankenhaus in Toulon. Bereits im Oktober war Bardot in derselben Klinik behandelt worden, damals nach einer Operation im Zusammenhang mit einer schweren Erkrankung. Zwei Wochen nach dem Eingriff konnte sie wieder in ihr Zuhause in Saint-Tropez zurückkehren. Der Grund für den aktuellen Krankenhausaufenthalt ist bisher nicht bekannt.

In den vergangenen Jahren musste sich Bardot mehrfach mit gesundheitlichen Problemen auseinandersetzen. Kurz vor ihrem 90. Geburtstag im September 2024 berichtete sie der französischen Zeitschrift La Parisienne: „Ich kann kaum noch laufen, ich bin auf Krücken angewiesen, und tanzen fällt mir sehr schwer.“

Atemstillstand

Bereits 2023 kam es zu einem ernsthaften Vorfall: Bardot musste aufgrund eines Atemstillstands ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem sorgten im Oktober falsche Todesmeldungen für weltweite Aufregung. Ein Influencer hatte auf Social Media behauptet, die Schauspielerin sei verstorben. Der Beitrag wurde zwar schnell gelöscht, verbreitete jedoch große Besorgnis unter ihren Fans.

Bardot selbst reagierte kurze Zeit später auf der Plattform X: „Ich weiß nicht, wer der Idiot ist, der diese ,Fake News‘ über mein Ableben in die Welt gesetzt hat, aber ihr solltet wissen, dass es mir gut geht und ich nicht vorhabe, Abschied zu nehmen.“

Hinter der Falschmeldung stand der 27-jährige Influencer Aqababe, der für skandalträchtige Posts über Prominente und Reality-TV-Stars bekannt ist.

Die Fans der 91-Jährigen hoffen nun auf eine schnelle Genesung und wünschen der französischen Leinwand-Ikone alles Gute.