Schwere Krankheit, kritischer Zustand! Große Sorge um Brigitte Bardot (91)

Die französische Filmlegende soll seit drei Wochen im Krankenhaus sein. Laut Berichten hat sie eine schwere Krankheit und wurde operiert.

Schon seit drei Wochen soll Filmlegende Brigitte Bardot (91) in einem Krankenhaus in Toulon verweilen. Laut französischen Medien wird sie in der Privatklinik Saint-Jean "wegen einer schweren Krankheit" behandelt. Es sei gar eine Operation notwendig gewesen. Weiter heißt es, dass der Zustand der Schauspielerin kritisch sei. Erst am 28. September hatte Bardot ihren 91. Geburtstag.

Früheres Sex-Symbol

In sündhaften Streifen wie "Und immer wieder lockt das Weib" und "Das Gänseblümchen wird entblättert" wurde Brigitte Bardot mit ihrem Schmollmund zu einem der Sex-Symbole ihrer Zeit.

Tierschutz als Herzensangelegenheit

Elf Jahre lang zog sich Bardot aus der Öffentlichkeit zurück, um dann vor wenigen Monaten ein erstes Interview nach all der Zeit zu geben. Ihr Ziel: Auf den Tierschutz aufmerksam machen.





Konkret wollte sie die Hetzjagd thematisieren: "Das ist grauenhaft. Die französische Regierung muss mir nach 50 Jahren unbeantworteter Forderungen endlich diesen Sieg zugestehen." Und weiter: "Ich glaube, dass ich gewinnen kann. Und letztendlich ist es mein letzter Kampf", sagte sie zum Sender BFMTV. Fans hoffen, dass Bardot bald wieder nach Hause entlassen werden kann und sich weiter für die Rechte der Vierbeiner einsetzen kann.