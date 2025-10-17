Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Brigitte Bardot
© WireImages.com/Getty, Photo Press Service, www.photopress.at

Krankenhaus

Schwere Krankheit, kritischer Zustand! Große Sorge um Brigitte Bardot (91)

17.10.25, 11:16
Teilen

Die französische Filmlegende soll seit drei Wochen im Krankenhaus sein. Laut Berichten hat sie eine schwere Krankheit und wurde operiert. 

Schon seit drei Wochen soll Filmlegende Brigitte Bardot (91) in einem Krankenhaus in Toulon verweilen. Laut französischen Medien wird sie in der Privatklinik Saint-Jean "wegen einer schweren Krankheit" behandelt. Es sei gar eine Operation notwendig gewesen. Weiter heißt es, dass der Zustand der Schauspielerin kritisch sei. Erst am 28. September hatte Bardot ihren 91. Geburtstag. 

Mehr lesen: 

Früheres Sex-Symbol 

In sündhaften Streifen wie "Und immer wieder lockt das Weib" und "Das Gänseblümchen wird entblättert" wurde Brigitte Bardot mit ihrem Schmollmund zu einem der Sex-Symbole ihrer Zeit.

Tierschutz als Herzensangelegenheit

Elf Jahre lang zog sich Bardot aus der Öffentlichkeit zurück, um dann vor wenigen Monaten ein erstes Interview nach all der Zeit zu geben. Ihr Ziel: Auf den Tierschutz aufmerksam machen. 

 


 

Konkret wollte sie die Hetzjagd thematisieren: "Das ist grauenhaft. Die französische Regierung muss mir nach 50 Jahren unbeantworteter Forderungen endlich diesen Sieg zugestehen." Und weiter: "Ich glaube, dass ich gewinnen kann. Und letztendlich ist es mein letzter Kampf", sagte sie zum Sender BFMTV. Fans hoffen, dass Bardot bald wieder nach Hause entlassen werden kann und sich weiter für die Rechte der Vierbeiner einsetzen kann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden