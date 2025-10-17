Diane Keatons (†79) Testament: Millionen-Erbe für ihren Hund Reggie

Die Schauspielerin hinterlässt ein beachtliches Vermögen von rund 100 Millionen Dollar. Wie ein Blog jetzt berichtet, hat sie in ihrem letzten Willen vor allem die Tiere berücksichtigt.

Die verstorbene Hollywood-Legende Diane Keaton (†79) hinterlässt nicht nur ein beachtliches Vermögen, sondern sorgt auch für das Wohl ihres treuen Begleiters, des Golden Retrievers Reggie. Wie ein Insider gegenüber Shuter Scoop enthüllte, hat die Schauspielerin in ihrem Testament eine großzügige Summe von fünf Millionen Dollar (ca. 4,27 Millionen Euro) für ihren Hund eingeplant. Die Sorge um das Wohlergehen von Reggie war Keaton offenbar ein großes Anliegen, weshalb sie dafür vorgesorgt hat, dass der Vierbeiner auch nach ihrem Tod bestens versorgt ist.

Die Millionen werden in einen Treuhandfonds fließen, der sicherstellen soll, dass Reggie ein sicheres und behütetes Zuhause erhält. Doch nicht nur ihr Hund profitiert von Keatons Erbe: Ein Teil des Vermögens wird auch an Tierschutzorganisationen gehen, was einmal mehr die Tierliebe der Schauspielerin unterstreicht. Diane Keaton war bekannt für ihr großes Herz für Tiere, und Reggie ist nicht der einzige Vierbeiner, der in ihrem Testament bedacht wurde.





Keatons Nachlass zeigt, wie sehr ihr das Wohlergehen von Tieren am Herzen lag – und wie sie auch über ihren Tod hinaus für den Schutz und die Versorgung von Tieren sorgen wollte. Wie die Familie jetzt bestätigte, starb Keaton an einer Lungenentzündung. Die Ikone hinterlässt eine große Lücke - sowohl im Leben der Zweibeiner, als auch in dem der Vierbeiner.