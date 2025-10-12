Diane Keaton: Ihr Vermögen, ihre Häuser und wer jetzt erbt

Diane Keaton ist tot. Die Hollywood-Ikone starb im Alter von 79 Jahren – und hinterlässt nicht nur Filmgeschichte, sondern auch ein beeindruckendes Vermögen und ein einzigartiges Traumhaus in Los Angeles

Sie war eine der großen Ikonen Hollywoods – und ein echtes Multitalent: Diane Keaton (†79), bekannt aus Klassikern wie ´"Der Stadtneurotiker" oder "Der Pate", ist am Samstagmorgen gestorben. Neben einer eindrucksvollen Schauspielkarriere hinterlässt sie auch ein beträchtliches Vermögen. Wie das Portal celebritynetworth.com berichtet, wird Keatons Nachlass auf rund 100 Millionen Dollar geschätzt. Einen Großteil ihres Reichtums verdankte sie ihrem besonderen Hobby: dem Kauf, Umbau und Verkauf von Häusern. Die Oscar-Preisträgerin investierte über Jahrzehnte mit großem Gespür in Immobilien – und machte damit Millionen.

Diane Keaton schnitt für die Paparazzi Grimassen. Ob sie wohl bedacht hat, dass die ihre Fotos verkaufen? © Photo Press Service, www.photopress.at

So kaufte sie 2004 ein Haus in Laguna Beach für 7,5 Millionen Dollar und verkaufte es zwei Jahre später mit einem Gewinn von rund fünf Millionen. Auch ihre Objekte in Pacific Palisades und Tucson brachte sie wenige Jahre nach dem Erwerb mit beachtlichen Gewinnen wieder auf den Markt.

Ihr Traum aus Backstein

2011 erfüllte sich Keaton schließlich einen Kindheitstraum: Sie erwarb ein Anwesen in Brentwood, Los Angeles, für 4,7 Millionen Dollar und gestaltete es zu ihrem persönlichen Rückzugsort um. In ihrem Buch "The House That Pinterest Built" dokumentierte sie die Umbauarbeiten und verriet, dass die Inspiration aus dem Kinderbuch Die drei kleinen Schweinchen stammte: "Ich wusste, ich werde in einem Backsteinhaus leben, wenn ich erwachsen bin", so Keaton einst.

Diane Keaton © Photo Press Service, www.photopress.at

Im März dieses Jahres hatte sie ihr geliebtes Backsteinhaus überraschend für rund 29 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten – ein Beweis für ihren untrüglichen Sinn für Stil und Wertsteigerung.

Wer erbt ihr Millionenvermögen?

Die Schauspielerin war nie verheiratet, hinterlässt aber zwei Kinder: Tochter Dexter (29), die sie 1996 adoptierte, und Sohn Duke (25), der fünf Jahre später folgte. Es gilt als wahrscheinlich, dass die beiden als Erben eingetragen sind. Was mit Keatons treuer Hundedame Reggie geschieht, ist noch unklar – doch sicher ist: Das Erbe der legendären Schauspielerin lebt in ihren Filmen, ihren Häusern und ihrem Stilgefühl weiter.