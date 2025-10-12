Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Diane Keaton
© Getty Images

Hollywood-Ikone

"Person am Boden" – Neue Details zu Diane Keatons Tod

12.10.25, 09:59
Teilen

Das US-Promiportal "TMZ" berichtet über einen dramatischen Rettungseinsatz am Haus der verstorbenen Hollywood-Ikone.

USA. Der überraschende Tod von Hollywood-Star Diane Keaton (79) sorgt weiter für Rätsel. Laut dem US-Promiportal "TMZ" gab es am Samstagmorgen einen Rettungseinsatz an Keatons Wohnhaus in Los Angeles. Ein Rettungswagen der Feuerwehr sei um 8.08 Uhr mit dem Hinweis "Person am Boden" zur Adresse der Schauspielerin geschickt worden. Laut Protokoll, das "TMZ" einsehen konnte, wurde eine Person vom Einsatzort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht – nach Angaben des Portals handelte es sich um Diane Keaton. Ob sie dann kurz darauf dann dort starb, blieb offen.

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt – weder Keatons Familie noch offizielle Stellen haben sich dazu geäußert, woran oder wo Keaton starb. Bestätigt wurde ihr Tod lediglich von Produzentin Dori Rath, mit der Keaton zusammengearbeitet hatte.

Diane Keaton wurde durch ihre Rolle in "Annie Hall" – auf Deutsch: "Der Stadtneurotiker" (1977) – von Regisseur Woody Allen berühmt. Keaton wurde damit über Nacht zum Star und bekam einen Oscar - der Anfang einer jahrzehntelangen Erfolgskarriere in Hollywood. Nun ist Keaton im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden