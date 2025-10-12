"Person am Boden" – Neue Details zu Diane Keatons Tod

Das US-Promiportal "TMZ" berichtet über einen dramatischen Rettungseinsatz am Haus der verstorbenen Hollywood-Ikone.

USA. Der überraschende Tod von Hollywood-Star Diane Keaton (79) sorgt weiter für Rätsel. Laut dem US-Promiportal "TMZ" gab es am Samstagmorgen einen Rettungseinsatz an Keatons Wohnhaus in Los Angeles. Ein Rettungswagen der Feuerwehr sei um 8.08 Uhr mit dem Hinweis "Person am Boden" zur Adresse der Schauspielerin geschickt worden. Laut Protokoll, das "TMZ" einsehen konnte, wurde eine Person vom Einsatzort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht – nach Angaben des Portals handelte es sich um Diane Keaton. Ob sie dann kurz darauf dann dort starb, blieb offen.

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt – weder Keatons Familie noch offizielle Stellen haben sich dazu geäußert, woran oder wo Keaton starb. Bestätigt wurde ihr Tod lediglich von Produzentin Dori Rath, mit der Keaton zusammengearbeitet hatte.

Diane Keaton wurde durch ihre Rolle in "Annie Hall" – auf Deutsch: "Der Stadtneurotiker" (1977) – von Regisseur Woody Allen berühmt. Keaton wurde damit über Nacht zum Star und bekam einen Oscar - der Anfang einer jahrzehntelangen Erfolgskarriere in Hollywood. Nun ist Keaton im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben.