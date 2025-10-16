DARAN starb Hollywood-Legende Diane Keaton (✝79)

Vier Tage nach dem Tod der Schauspiel-Ikone hat Keatons Familie nun die Todesursache offiziell bestätigt.

In einem Statement an das Magazin People bestätigte die Familie, dass Diane Keaton am 11. Oktober an einer Lungenentzündung starb. Die Angehörigen bedanken sich im Statement auch für die große Welle der Unterstützung.

„Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die außergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen im Namen ihrer geliebten Diane erhalten hat, die am 11. Oktober an einer Lungenentzündung verstorben ist“, heißt es in der Erklärung.

© Getty Images

Die Familie Keaton teilte außerdem, welche Anliegen ihr besonders am Herzen lagen: „Sie liebte ihre Tiere und setzte sich unermüdlich für die obdachlose Gemeinschaft ein. Daher wären Spenden in ihrem Andenken an eine örtliche Tafel oder ein Tierheim eine wunderbare und sehr geschätzte Würdigung ihrer Person.“

Ruhmreiche Karriere

Diane Keaton wurde am 5. Jänner 1946 in Los Angeles geboren. Vielen Filmliebhabern bekannt wurde sie durch das Mafia-Epos „Der Pate“ von Francis Ford Coppola und dessen Fortsetzungen. Darin spielte sie Kay Adams, die Geliebte und spätere Ehefrau von dem von Al Pacino verkörperten Mafiaboss Michael Corleone.

© getty

Für ihr unermüdliches Schaffen wurde Keaton bei verschiedenen Filmfestivals geehrt. Bei ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin 1978 wurde sie für die Verkörperung von Annie Hall in „Der Stadtneurotiker“ gewürdigt, der Freundin des von Woody Allen gespielten Hauptdarstellers Alvy Singer.

Mit Allen drehte Keaton mehrere Filme, sie bezeichnete ihn immer wieder als ihren Freund - auch, nachdem Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen den Regisseur vorgebracht wurden. „Woody Allen ist mein Freund und ich glaube ihm weiter“, schrieb sie im Jänner 2018 über den Regisseur.

Mit Allen war Keaton vorübergehend auch privat ein Paar. Zudem hatte sie eine Beziehung mit den Hollywoodstars Al Pacino und Warren Beatty. Verheiratet war Keaton nie. „Die meisten Leute in den Filmen heiraten irgendwann und lassen sich dann scheiden. Aber ich habe noch nie geheiratet. Ich bin eine Versagerin“, scherzte sie 2019 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Neben dem Gewinn des Oscars mit „Der Stadtneurotiker“ wurde Keaton drei weitere Male für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Zudem gewann sie Preise bei den Golden Globes und den britischen Baftas. Keaton trat bis zuletzt immer wieder vor die Kamera, zuletzt war sie im vergangenen Jahr in der Komödie „Summer Camp“ mit Kathy Bates und Alfre Woodard zu sehen.