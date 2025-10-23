Alles zu oe24VIP
brigitte bardot
"Welcher Idiot"

Nach Todes-Gerüchten: Jetzt spricht Brigitte Bardot (91)

23.10.25, 06:17
Die 91 Jahre alte französische Filmikone Brigitte Bardot hat Gerüchte über ihren Gesundheitszustand zurückgewiesen. 

Ich weiß nicht, welcher Idiot heute Abend diese 'Fake News' über meinen Tod verbreitet hat, aber seien Sie versichert, dass es mir gut geht", erklärte sie am Mittwoch im Onlinedienst X.

Über den Gesundheitszustand von Bardot, bekannt durch Filme wie "Und ewig lockt das Weib" und "Verachtung", waren zuletzt immer wieder Gerüchte kursiert. Sie unterzog sich in der vergangenen Woche in einer Privatklinik in Südfrankreich einer Operation. Ihr Büro erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass es sich um einen "kleinen" Eingriff gehandelt habe, der "außerordentlich gut" verlaufen sei. Am Freitag kehrte Bardot nach Saint-Tropez nach Hause zurück. Dort lebt sie seit langer Zeit zurückgezogen.

