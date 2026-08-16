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"Muss mich zwingen": Amira mit Babybauch-Update

Die Moderatorin Amira Aly teilt trotz vorangegangener Kritik an ihrem Krafttraining während der Schwangerschaft weiterhin Fitness-Updates mit ihren Fans auf Instagram.
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Auf einem neuen Foto sitzt die 33-Jährige in schwarzen Sportklamotten auf einem Fitnessgerät und blickt unmotiviert in die Kamera. Zu dem Bild, auf dem ihr ordentlich gewachsener Babybauch gut sichtbar ist, offenbart sie aktuelle Schwierigkeiten beim Training.

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Kritik an schweren Gewichten

"Aktuell muss ich mich wirklich zum Sport zwingen", gibt die Schwangere ehrlich zu. Dennoch fügte sie direkt hinzu: "Aber danach geht es mir immer besser."

Amira mit deutlichen Worten

In den vergangenen Wochen gab es unter ihren Anhängern hitzige Diskussionen über ihre sportlichen Aktivitäten. Unter einem Beitrag mit ihrer Sportroutine mehrten sich kritische Stimmen, die ihr vorwarfen, es mit den Gewichten zu übertreiben und die Gesundheit des Kindes zu gefährden. Darauf reagierte die Moderatorin mit einem Trainings-Zuschnitt und stellte klar: "Mein Körper. Meine Schwangerschaft. Meine informierte Entscheidung."

Erstes Kind mit Christian Düren

Im Mai dieses Jahres hatte Aly ihre Schwangerschaft öffentlich bestätigt. Gegenüber "Bild" sagte sie damals: "Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel." Für ihren Partner Christian Düren, mit dem sie seit 2023 liiert ist und die Beziehung 2024 öffentlich machte, ist der Nachwuchs das erste eigene Kind.

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