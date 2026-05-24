Messner-Ehefrau wehrt sich im Familien-Streit

Im öffentlichen Streit rund um Reinhold Messner meldet sich nun erstmals seine Ehefrau Diane zu Wort und findet klare Worte. In einem emotionalen Statement wehrt sie sich gegen Vorwürfe, sie habe einen Keil in die Familie des Extrembergsteigers getrieben.

Nachdem Reinhold Messner zuletzt im Ö3-Podcast „Frühstück bei mir“ offen über Spannungen innerhalb seiner Familie gesprochen hatte, rückt nun auch seine Ehefrau stärker in den Fokus. Der 81-Jährige hatte erklärt, sich von seinen Kindern „entsorgt“ zu fühlen. Sohn Simon Messner widersprach dieser Darstellung später öffentlich.

Jetzt meldet sich Diane Messner selbst zu Wort. Auf Instagram reagierte die 46-Jährige auf Spekulationen über ihre Rolle innerhalb der Familie und machte deutlich, dass sie die Vorwürfe nicht länger kommentarlos hinnehmen wolle.

„Zeit, eine Grenze zu ziehen“

„Seit ein paar Tagen geht es in Berichten über Reinholds Kinder auch vermehrt um mich. Und nun ist es an der Zeit, eine Grenze zu ziehen“, schrieb Diane Messner in ihrem Statement. Besonders störe sie das Bild einer Frau, die für familiäre Konflikte verantwortlich gemacht werde. „Das mache ich nicht nur aus feministischer Sicht, sondern auch als rein menschliche Reaktion auf das gängige Narrativ“, erklärte sie weiter.

Die gebürtige Luxemburgerin, die mittlerweile auch berufliche Aufgaben ihres Mannes übernimmt, betonte zudem, dass ihre Beziehung nicht Ursache für familiäre Spannungen sei.

Klare Ansage an Kritiker

„Dass er nach der Trennung – die nicht von ihm ausging – noch einmal ein neues Lebensglück gefunden hat, mag nicht allen gefallen. Das kann man respektieren. Nicht aber die Darstellung, dass durch mich der Kontakt zu Familie, Freunden und Weggefährten abgebrochen sind“, schrieb Diane Messner.

Besonders deutlich wurde sie gegen Ende ihres Statements: „Diese Erzählung könnte falscher nicht sein.“

Zugleich wolle sie anderen Frauen Mut machen, sich gegen öffentliche Angriffe zu wehren. „Es ist mir wichtig, Frauen zu ermutigen, sich nicht jede Anfeindung gefallen zu lassen“, erklärte sie. Zum Abschluss folgte noch eine klare Botschaft an Kritiker ihrer Beziehung: „Auch wenn es manchen nicht gefallen wird, die Seilschaft zwischen Reinhold und mir wird mit jedem Tag und jedem Gegenwind stärker.“

Der Instagram-Beitrag sorgte schnell für Aufmerksamkeit. Inzwischen ist das Statement allerdings wieder verschwunden. Der Post von Diane Messner, der auf der Instagram-Seite von Reinhold Messner veröffentlicht worden war, wurde mittlerweile gelöscht. Warum der Beitrag entfernt wurde, ist bislang unklar.