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Fünf Monate nach Horror-Sturz: Lindsey Vonn teilt intime Details

Lindsey Vonn
© Getty Images
Fünf Monate nach ihrem verheerenden Sturz bei den Olympischen Winterspielen gibt Lindsey Vonn ein emotionales Update zu ihrem Zustand und spricht offen über ihren harten Weg zurück.
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Die 41-jährige US-Amerikanerin Lindsey Vonn sprach auf dem roten Teppich der ESPY Awards mit dem Magazin "People" über ihre Genesung. "Es war ein sehr langsamer Prozess", erklärte die erfolgreiche Skiläuferin. Seit fünf Monaten sei sie nun endlich wieder in der Lage, einigermaßen sinnvoll ins Fitnessstudio zu gehen. Dennoch falle ihr das Laufen schwer, da ihr Knöchel nach wie vor gebrochen sei. Fast dreieinhalb Monate verbrachte sie im Rollstuhl oder war auf Krücken angewiesen. Als sie wieder eigenständig gehen konnte, wurde sie emotional.

Emotionales Video auf Instagram

Kurz vor der Veranstaltung teilte die Sportlerin ein Video im Internet, das ihre Fortschritte dokumentiert. Vom ersten aufrechten Stehen bis hin zu Kniebeugen zeigt sie ihren beschwerlichen Weg. Sie schrieb dazu, dass sie immer gewusst habe, an diesen Punkt zu kommen, nur nicht wann. Ihre mentale Kraft kehre derzeit sogar noch schneller zurück als die körperliche Stärke, was sie als sehr positiv wahrnehme.

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Lindsey Vonn
Lindsey Vonn © APA

Das Drama nahm am Sonntag, 8. Februar, seinen Lauf. Nur 13 Sekunden nach dem Start beim Olympia-Abfahrtslauf in Cortina d'Ampezzo verlor sie die Kontrolle und wurde durch die Luft geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog sie direkt ins Spital. Die Diagnose war verheerend: eine komplexe Tibiafraktur sowie ein gerissenes Kreuzband. Das Kreuzband hatte sie sich bereits eine Woche zuvor beim Weltcup komplett gerissen. Berichten zufolge stand sie nach insgesamt acht Operationen zeitweise sogar kurz davor, ihr Bein zu verlieren.

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