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Konzert-Hammer

Ronnie Wood: Rares Rolling-Stones-Solo in Österreich

Thomas Zeidler-Künz
von
Gitarrist spielt auf einer Bühne im Nebel bei einem Rockkonzert.
© Zeidler
Die Rolling Stones nehmen mit der neuen CD "Foreign Tongues" wieder Kurs auf Platz 1. Gefeiert wird in Österreich! Am Donnerstag (16. Juli) rockt Ronnie Wood die Burg Clam.
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11 Mal gastierte er mit den Rolling Stones in Österreich. Zuletzt mit der grandiosen Jubiläums-Show "Sixty" im Happel Stadion (2022). Dazu gab‘s 1988 einen Auftritt an der Seite von Bo Diddley beim Jazzfest in Wiesen.  Jetzt spielt Ronnie Wood wieder bei uns auf. Am Donnerstag (16. Juli) rockt er im Vorprogramm von Van Morrison die Burg Clam. Helene Fischer hin, Foo Fighters her. Das ist das Konzert-Highlight des Jahres. Und der Start einer eher überraschend angesetzten Europa-Tournee, die Wood bis September auch nach Köln, Paris oder Amsterdam bringt.

Musiker spielt E-Gitarre auf einer Bühne im gelblichen Licht.
Ron Wood liefert auf der Brug Clam die Essenz der Werkschau "Fearless". © Zeidler

Das Programm der Österreich-Show, bei der Ronnie Wood u.a. von Sängerin Imelda May und Drummer Andy Newmark begleitet wird, ist noch geheim. Das Tourmotto  "Fearless" lässt aber auf die Essenz der 2025 veröffentlichten Werkschau "Fearless: Anthology 1965 – 2025" schließen. Also eine außergewöhnliche musikalische Reise durch seine auch schon sieben Solo-Alben. Ob er live auch auf die Glanzzeiten mit The Faces („Stay With Me“) oder gar der Stones zurückgreift, bleibt offen. Auf der CD sind ja immerhin 6 Rolling Stones Klassiker dabei. Auch "Hey Negrita" und "Dance".

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Zeitplan für das Clam Live Festival am 16.07. mit Van Morrison und Ronnie Wood.
Das Programm auf der Burg Clam. Ronnie Wood legt am Donnerstag schon um 18.30 Uhr los. © Facebook
Zwei Musiker der Rolling Stones spielen Gitarre auf einer Bühne mit Zungenlogo im Hintergrund.
Als Warm-Up für die Burg Clam rockte Wood mit Jagger bei der Präsentation der neuen Stones CD "Foreign Tongues" © Facebook

Als "Generalprobe" für die Burg Clam zündete Wood letzte Woche in London gemeinsam mit Mick Jagger eine Überraschungs-Show zur neuen Stones-CD "Foreign Tongues". Damit nimmt er jetzt ja auch wieder die Spitze der Austria-Top-40 ins Visier. Das wäre der 9. Nummer-eins-Hit für die Stones in Österreich.

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