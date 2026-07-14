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Cara Delevingne als erste Lesbe am Playboy-Cover

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Cara Delevingne in eleganter Kleidung mit einem Playboy-Magazin-Cover im Hintergrund.
© Getty, Playboy/Zoey Grossman
Die neue Sommer-Ausgabe des legendären "Playboy"-Magazins wartet mit einer absoluten Sensation auf: Die britische Schauspielerin und Supermodel Cara Delevingne lässt für die Titelseite alle Hüllen fallen.
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Mit 33 Jahren zeigt sich Cara Delevingne so selbstbewusst und frei wie noch nie zuvor in ihrer Karriere. Für die brandneue Sommer-Ausgabe des weltberühmten "Playboy" zog die Britin blank. Wer hinter den Aufnahmen jedoch reine Provokation vermutet, liegt falsch. Für Delevingne ist dieses Fotoshooting ein wichtiger persönlicher Meilenstein zur Selbstbestimmung.

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Die Bilder sind nicht nur ästhetisch anspruchsvoll, sondern haben auch historischen Seltenheitswert. Cara Delevingne ist nicht nur das erste Supermodel seit Kate Moss im Jahr 2014, das für das Magazin in das legendäre Bunny-Kostüm schlüpfen durfte, sie ist damit auch die erste homosexuelle Frau, die das prestigeträchtige Titelblatt ziert.

Das Besondere an dieser Produktion war das Team hinter der Kamera. Das gesamte Fotoshooting wurde von einer fast ausschließlich weiblichen Crew unter der Leitung der renommierten Fotografin Zoey Grossman umgesetzt. Für Cara Delevingne war genau das der Schlüssel, um sich vor der Kamera völlig fallen lassen zu können.

"Blütezeit als Frau"

"Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper und in meiner Sexualität gefühlt. Ich habe das Gefühl, mehr denn je in meiner Blütezeit als Frau und als sexuelles Wesen zu sein", schwärmt Delevingne im offiziellen Playboy-Interview.

Sie wollte damit ein Zeichen setzen: "Es ging darum, wieder selbst die Kontrolle über meinen eigenen Körper und meine Sexualität zu übernehmen". Zum ersten Mal fühlte sie sich bei Nacktaufnahmen komplett wohl.

Dieses Fotoshooting markiert für die Britin den Beginn eines vollkommen neuen, authentischen Lebensabschnitts. Nach schweren Jahren und dem mutigen Kampf gegen ihre Drogensucht ist Delevingne heute clean und gefestigter denn je. Zudem steht bereits das nächste große Karriere-Highlight vor der Tür: Schon im kommenden Monat veröffentlicht das Multitalent ihr allererstes eigenes Musikalbum.

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