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Pop-Hammer

Shakira rockt die Charts, die WM und ihr eigenes Stadion

Sängerin mit Mikrofon auf Bühne, im Hintergrund bunte Lichter und dunkle Atmosphäre.
© Billboard via Getty Images
Mit "Dai Dai" liefert Shakira den Soundtrack zur WM und den ersten Sommer-Hit. Platz 1 in den Charts. Gefeiert wird mit der Halbzeit-Show beim WM-Finale, einer "Residency" in Madrid und einem Konzert vor den Pyramiden.
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"Der Fußball-Weltmeister wird erst am Sonntag (19.Juli) gekrönt. Die Chart-Weltmeisterin steht indes schon fest. Shakira hält mit der flotten WM-Hymne "Dai Dai", die sie im Duett mit Burna Boy aufgenommen hat, seit 3 Wochen die Spitze der Austria Top 40. Ihr bereits vierter Nummer-eins-Hit in Österreich. Zuletzt gelang ihr das Kunststück ja im Jahr 2010. Ebenfalls mit einer WM-Hymne. Damals gab sie ja der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika mit "Waka Waka" den Soundtrack vor.

2010 Platz 1 mit WM-Hit "Waka Waka".

2026 Platz 1 mit WM-Hit "Da Dai"

Jetzt rockt sie nicht nur den WM-Hit, sondern auch das Finale. Am 19. Juli ist Shakira im Metlife Stadion von New Jersey neben Madonna, BTS, Justin Bieber oder Coldplay bei der allersten Halbzeit-Show bei einem WM-Finale mit dabei. Eine 11-minütige Hit-Feuerwerk das den Super Bowl in den Schatten stellen soll.

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Shakiras WM-Duett "Dai Dai" mit Burna Boy ist der Sommerhit © FIFA via Getty Images
Großes Open-Air-Konzert bei Nacht mit buntem Licht und Tausenden von Menschen im Publikum.
Eigenes Shakira Stadion in Madrid für die einzigen Europa-Konzerte. © Instagram

Noch spektakulärer wird nur ihr Auftritt am 28. November. Da spielt Shakira nämlich vor den Pyramiden in Gizeh, Ägypten auf. Mit ihrer brandneuen Show "Las Mujeres Ya No Lloran", die sie zwischen 18.September und 11.Okrober auch bei einer 11 Aufritte umfassenden Residency im eigens errichteten "Shakira Stadion" von  Madrid präsentiert. Den einzigen Europa-Konzerten mit dem Nummer-Eins-Hit "Dai Dai".

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