Shakira rockt die Charts, die WM und ihr eigenes Stadion

Mit "Dai Dai" liefert Shakira den Soundtrack zur WM und den ersten Sommer-Hit. Platz 1 in den Charts. Gefeiert wird mit der Halbzeit-Show beim WM-Finale, einer "Residency" in Madrid und einem Konzert vor den Pyramiden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Der Fußball-Weltmeister wird erst am Sonntag (19.Juli) gekrönt. Die Chart-Weltmeisterin steht indes schon fest. Shakira hält mit der flotten WM-Hymne "Dai Dai", die sie im Duett mit Burna Boy aufgenommen hat, seit 3 Wochen die Spitze der Austria Top 40. Ihr bereits vierter Nummer-eins-Hit in Österreich. Zuletzt gelang ihr das Kunststück ja im Jahr 2010. Ebenfalls mit einer WM-Hymne. Damals gab sie ja der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika mit "Waka Waka" den Soundtrack vor.

2010 Platz 1 mit WM-Hit "Waka Waka".

2026 Platz 1 mit WM-Hit "Da Dai"

Jetzt rockt sie nicht nur den WM-Hit, sondern auch das Finale. Am 19. Juli ist Shakira im Metlife Stadion von New Jersey neben Madonna, BTS, Justin Bieber oder Coldplay bei der allersten Halbzeit-Show bei einem WM-Finale mit dabei. Eine 11-minütige Hit-Feuerwerk das den Super Bowl in den Schatten stellen soll.

Shakiras WM-Duett "Dai Dai" mit Burna Boy ist der Sommerhit © FIFA via Getty Images

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Eigenes Shakira Stadion in Madrid für die einzigen Europa-Konzerte. © Instagram

Noch spektakulärer wird nur ihr Auftritt am 28. November. Da spielt Shakira nämlich vor den Pyramiden in Gizeh, Ägypten auf. Mit ihrer brandneuen Show "Las Mujeres Ya No Lloran", die sie zwischen 18.September und 11.Okrober auch bei einer 11 Aufritte umfassenden Residency im eigens errichteten "Shakira Stadion" von Madrid präsentiert. Den einzigen Europa-Konzerten mit dem Nummer-Eins-Hit "Dai Dai".