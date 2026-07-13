Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neuen Hits der Rolling Stones

Das Gewinnspiel endet am 31. Juli 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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Am Freitag, zur Veröffentlichung, überwog noch die weltweite Trauer um Bonnie Tyler, doch spätestens seit Samstag sind die Rolling Stones wieder die Nummer eins. Mit dem grandiosen Spätwerk "Foreign Tongues" sichert man sich in den heimischen iTunes-Charts wie erwartet Platz 1. Und in weiteren 20 Ländern – von Australien bis USA – gleich dazu. Das Rock-Album des Jahres, mit dem die Altrocker ihren 64. Bandgeburtstag (12.Juli) würdig feiern und - so wie 2023 mit "Hackney Diamonds" - auch wieder Platz 1 der Jahrescharts ins Visier nehmen.

"Foreign Tongues": Grandioses Spätwerk der Stones

Die Vorzeichen stehen gut. "Foreign Tongues" liefert 14 Songs im typischen Stones-Sound. Von Rock-Stampfern ("Mr. Charm") über Disco-Rhythmen ("Never Wanna Lose You") oder Südstaaten-Blues (“Ringing Hollow”) bis hin zu Power-Balladen („Back in Your Life“”). Dazu gibt’s eine große Radio-Hymne (“In The Stars”) und einen absurden Vinyl-Overkill. Mick Jagger, der Weltmeister der Vermarktung, lässt das neue Werk nämlich in gleich mindestens 26 verschiedenen Vinyl-Ausführungen ausliefern. Eine Fan-Abzocke!

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Das Rock-Alum des Jahres: "Foreign Tongues" von den Rolling Stones. © Universal Music

Mit oe24 kommen die neuen Hits der Rolling Stones jedoch gratis zu Ihnen! Wir verlosen 3 CD-Ausgaben von "Foreign Tongues":14 Songs, die aktuell die Charts regieren. Gleich reinklicken und bald mit den Stones abrocken.