Monstermäßiger Halloweenspaß für die ganze Familie

Wenn im LEGOLAND Deutschland Kürbisse leuchten, Skelette tanzen und Geister ihr Unwesen treiben, ist Halloween-Zeit! Von 3. Oktober bis 9. November verwandelt sich der beliebte Freizeitpark in ein schaurig-lustiges Gruselparadies für die ganze Familie. Besonders Kinder kommen auf ihre Kosten – und das ganz ohne echten Gruselfaktor.

Entlang der Gruselstraße erwarten die Besucher liebevoll dekorierte Wege, gespenstische LEGO-Figuren und spannende Überraschungen. Im „Land der Ritter“ begegnet man klappernden Skeletten und freundlichen Gespenstern, während in „Pimpinellas Hexenhaus“ die Mutigen mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ belohnt werden. Ein echtes Highlight ist der „Monster Dance“ im MINILAND mit den Radio 7 DJs – an allen Halloween-Samstagen ist hier monstermäßige Stimmung garantiert. Am 8. November steigt das große Finale mit extralangen Öffnungszeiten und einem fantastischen Feuerwerk. Ideal für Familien, die Spaß, Abenteuer und LEGO-Magie lieben.

oe24 verlost einen unvergesslichen Aufenthalt im LEGOLAND Deutschland für eine ganze Familie! Einfach das Gewinnspiel-Formular ausfüllen und mit etwas Glück schon bald zu LEGO-Monstern, Hexen und Abenteuern aufbrechen.