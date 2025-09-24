Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
Monstermäßiger Halloweenspaß für die ganze Familie

Gewinnspiel

Monstermäßiger Halloweenspaß für die ganze Familie

Teilen

Wenn im LEGOLAND Deutschland Kürbisse leuchten, Skelette tanzen und Geister ihr Unwesen treiben, ist Halloween-Zeit! Von 3. Oktober bis 9. November verwandelt sich der beliebte Freizeitpark in ein schaurig-lustiges Gruselparadies für die ganze Familie. Besonders Kinder kommen auf ihre Kosten – und das ganz ohne echten Gruselfaktor.

Entlang der Gruselstraße erwarten die Besucher liebevoll dekorierte Wege, gespenstische LEGO-Figuren und spannende Überraschungen. Im „Land der Ritter“ begegnet man klappernden Skeletten und freundlichen Gespenstern, während in „Pimpinellas Hexenhaus“ die Mutigen mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ belohnt werden. Ein echtes Highlight ist der „Monster Dance“ im MINILAND mit den Radio 7 DJs – an allen Halloween-Samstagen ist hier monstermäßige Stimmung garantiert. Am 8. November steigt das große Finale mit extralangen Öffnungszeiten und einem fantastischen Feuerwerk. Ideal für Familien, die Spaß, Abenteuer und LEGO-Magie lieben.

oe24 verlost einen unvergesslichen Aufenthalt im LEGOLAND Deutschland für eine ganze Familie! Einfach das Gewinnspiel-Formular ausfüllen und mit etwas Glück schon bald zu LEGO-Monstern, Hexen und Abenteuern aufbrechen. 

* Pflichtfelder
Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen und akzeptiere die Teilnahmebestimmungen.

Hier kann ich die Datenschutzbestimmungen einsehen.
Ja, ich möchte künftig rasch und bequem über aktuelle Gewinnspiele, neue Vorteilsangebote und sonstige Aktionen und Projekte der Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv) und deren Werbepartner informiert werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesen Newslettern gelten die Datenschutzbestimmungen.
Schaurig-schöner Herbstspaß für kleine und große Monster im Legoland. 
OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden