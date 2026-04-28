Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zum Nova Rock Festival

Die dänischen Elvis-Rocker von Volbeat (11. Juni), die ewigen Grufties von The Cure (12. Juni), die nimmermüden Iron Maiden mit der Jubiläums-Show „Run For Your Lives“ und die Rock-Giganten Bring Me The Horizon (14. Juni) als Headliner, dazu The Offspring, Kaleo, The Pretty Reckless, Papa Roach, Sabaton, Trivium, Alter Bridge, Sepultura, The Rasmus, Rage-Against-The-Machine-Mastermind Tom Morello und die Sex Pistols mit dem neuen Sänger Frank Carter. Das Nova Rock Festival bringt auch heuer wieder die volle Dröhnung nach Nickelsdorf.

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Hits: Sex Pistols (o.) und The Pretty Reckless (u.)

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Über 70 Top-Acts für an die 220.000 Fans an gleich vier Festival-Tagen. Veranstalter Ewald Tatar liefert auf den Panonnia Fields wieder ein Rock-Happening das europaweit seinesgleichen sucht. Auch weil mit Feine Sahne Fischfilet, Madsen, Kanonenfieber, Querbeat oder Roy Bianco & die Abbrunzati Boys dem Deutsch-Rock wieder eine große Bühne gegeben wird. Dazu halten u.a. Lemo und die Leider-nicht-ESC-Teilnehmer von FREVD in Nickelsdorf die rot-weiß-roten Rock-Fahnen hoch.

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Das große Festival Highlights liefern natürlich die ewigen Legenden: Iron Maiden fahren am 13. Juni bei ihrem vermeintlichen Österreich-Abschied mit einer „Setlist für die Ewigkeit“ rund um Hymnen wie „The Number Of The Beast“, „The Trooper“ oder „Run To The Hills“ sowie dem legendären Monster-Maskottchen „Eddie“ auf.

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