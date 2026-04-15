Forestglade liefert jetzt auch eine Nirvana-Hommage

Am 10. Juli holt oe24 neben Rise Against, Jet oder Life of Agony jetzt statt Bush die Indie-Rocker The Subways zum Forestglade nach Eisenstadt. Damit steht im Schlosspark auch ein Nirvana-Klassiker auf der Setlist

"Ohne Forestglade würde es wohl kein Nova Rock geben. Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals." Von 1995 bis 2012 brachte Ewald Tatar Kultstars wie Placebo, die Toten Hosen oder Rammstein zum Forestglade Festival nach Wiesen. Im Vorjahr, also pünktlich zum 30. Geburtstag und nach einer 13-jährigen Pause, ließ er gemeinsam mit oe24 das legendäre Festival wieder aufleben. Jetzt geht‘s im Schlosspark Eisenstadt unter dem Motto "When we were wild and young" in die zweite Runde.

The Subways © Getty

Am 10. Juli sorgen Rise Against, Jet, Life Of Agony Ash, New Model Army oder Ramazuri für das spannendste Festival des Jahres. Dazu spielen statt Bush jetzt auch die coolen britischen Rocker The Subways mit Indie-Hymnen wie "Rock & Roll Queen" oder "Oh Yeah" in Eisenstadt auf.

Bush-Absage für Forestglade

"Bush sind leider gezwungen, aufgrund unvorhersehbarer und außerhalb ihrer Kontrolle liegender Umstände mehrere Europa Shows abzusagen. Davon betroffen ist leider auch das Forestglade Festival. Aber: Wir haben bereits mehr als nur einen Ersatz für euch gefunden: Die großartigen The Subways werden das Line-up damit wieder vervollständigen", erklärt Tatar das neue Line-Up, das nun wohl auch eine Kurt-Cobain-Hommage in den Schlosspark bringt.

The Subways © Getty

The Subways starteten ja 2002 in Welwyn Garden mit Nirvana-Coverversionen durch und setzten auch weiterhin laufend „Come As You Are“ auf die Setlist. Ein Kult-Hit der Eisenstadt ganz sicher zum Headbangen bringen wird.

Mega Line-Up

Forestglade Line-Up © Forestglade

Dazu gibt’s am 11. Juli beim Forestglade die Melodic Hardcore Rocker von Rise Against ("Savior"), die australischen Chart-Rocker Jet ("Are You Gonna Be My Girl"), die jüngst in die Metal Hall of Fame aufgenommenen Life Of Agony ("River Runs Red") und die nordirische Britpop-Partie Ash mit der neuen CD "Ad Astra". Dazu natürlich auf allgemeinem Wunsch New Model Army, die ja schon 1995 bei der Premiere in Wiesen mit dabei waren und jetzt ihren bereits 6. Auftritt beim Kultfestival zünden. "Sonst wär es ja kein echtes Forestglade," schmunzelt Tatar über das Comeback der Veteranen.