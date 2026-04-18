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Daniel und Patrice Aminati
© Getty Images

"Von mir ablassen"

Patrice Aminati mit klarer Ansage gegen Ex-Mann Daniel

18.04.26, 11:39
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Patrice Aminati hat eine klare Botschaft an ihren Ex-Mann Daniel. Er soll ihre schwere Krebserkrankung für seine eigene mediale Reichweite nicht ausnutzen.

Daniel Aminati präsentiert sich in den sozialen Medien als ein Unterstützer seiner ehemaligen Ehefrau Patrice. Vor wenigen Tagen hat er mit einer Botschaft sich an die 30-Jährige gerichtet, nachdem sie ein emotionales Krebs-Update veröffentlicht hatte.

Doch die Botschaft kommt bei Patrice überhaupt nicht gut an. Sie erklärt gegenüber der "Bild": "Das entspricht leider nicht der Realität. Mich für seine Instagram-Story und seine Selbstdarstellung zu benutzen, obwohl so viel Ungeklärtes zwischen uns steht. Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren." Sie wirft ihrem Noch-Ehemann vor, ihre schwere Krebserkrankung für seine eigene mediale Reichweite auszunutzen. Intern soll derzeit keine Einigkeit herrschen.

Unheilbarer Krebs

Am Mittwoch postete Patrice ein Updatevideo zu ihrem Gesundheitszustand. In mehreren Organen sollen neue Metastasen aufgetaucht sein und sie eine Therapie zur Lebensverlängerung benötigen. Sie wünscht sich: "Ich möchte einfach gerne weiterleben."

Einen Tag später meldete sich Daniel Aminati mit einem Statement zu einem Foto von Patrice und ihrer gemeinsamen Tochter. Er schrieb: "Du schaffst es. Ich bin immer für dich da, das weißt du!"

Seit drei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen den unheilbaren schwarzen Hautkrebs. Mit ihrer Krankheit geht die 30-Jährige sehr offen um. In einem Interview mit dem "SWR" sagte sie, dass die Behandlungen "Lebensverlängerungen" seien. Patrice sei in engem Kontakt mit ihren Ärzten, um die Therapien anzupassen und immer untersucht zu werden. Mithilfe von Medikamenten kann sie Termine in der Öffentlichkeit wahrnehmen.

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