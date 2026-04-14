Bayern-Zoff um Freund: „Zwangsehe“ mit Eberl?

Beim FC Bayern München brodelt es gewaltig. Laut Bericht des Kicker steckt Salzburg-Architekt Christoph Freund mitten in einem internen Machtkampf mit Sportvorstand Max Eberl.

Der Konflikt beim FC Bayern ist längst kein Gerücht mehr – er ist strukturell. Im Fokus: Christoph Freund, der als Mastermind hinter dem Erfolgsmodell von FC Red Bull Salzburg geholt wurde, und Max Eberl.

Laut „Kicker“ sprechen Insider bereits von einer „Zwangsehe“. Statt einer starken Achse arbeiten beide offenbar in getrennten Machtzentren: Eberl mit Scoutingleiter Nils Schmadtke, Freund mit Campus-Chef Jochen Sauer.

Teure Deals, geplatzte Transfers, wachsender Druck

Vor allem Eberl steht massiv unter Druck. Ihm werden kostspielige Vertragsverlängerungen etwa bei Jamal Musiala oder Alphonso Davies angelastet – inklusive hoher Gehälter, Handgelder und Beraterhonorare.

Brisant: Selbst sportlicher Erfolg würde laut Bericht kein positives Geschäftsjahr garantieren. Gleichzeitig scheiterten wichtige Transfers – etwa bei Xavi Simons oder Benjamin Šeško – teils an internen Vetos.

Auch die Kaderplanung gerät in die Kritik: Statt Verkäufen wurden Spieler wie João Palhinha, Bryan Zaragoza oder Alexander Nübel verliehen – sie könnten zurückkehren und das Problem verschärfen.

Freund stabil – Entscheidung im Mai

Während Freund intern weiterhin als strategischer Kopf gilt, wird Eberls Arbeit kritisch geprüft. Ende Mai kommt es zur entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrats beim FC Bayern München – und dort geht es ans Eingemachte. Laut „Kicker“ stehen nicht nur die Transferstrategie, sondern vor allem die Zukunft der sportlichen Führung auf dem Prüfstand.

Konkret: die Verträge von Max Eberl und Christoph Freund laufen bis 2027 – doch eine vorzeitige Verlängerung ist aktuell alles andere als sicher. Besonders Eberls Position soll kritisch hinterfragt werden, während Freund intern stabiler gesehen wird.

Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen steht auf der Agenda – bei ihm deutet laut Bericht vieles auf eine Verlängerung hin.

Die Bosse wollen eine klare Richtung festlegen: Bleibt das aktuelle Führungsmodell bestehen – oder wird im Sommer nachjustiert? Eine erste Tendenz soll bereits nach der Sitzung erkennbar sein.

Brisant: Sportlich läuft es – Meistertitel, Pokal und Champions League sind möglich. Doch hinter den Kulissen eskaliert der Machtkampf.