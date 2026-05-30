Mit PSG-Star: Diese drei Kicker will Real Madrid

Sobald Florentino Pérez die Wiederwahl zum Real-Präsidenten am 7. Juni gewinnt, soll José Mourinho bestätigt werden. Beschenken will ihn der 79-Jährige mit drei Top-Transfers.

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Real Madrid hatte wahrlich eine Saison zum Vergessen: Ohne Titel, Chaos in der Kabine und schlussendlich zwei Real-Legenden als entlassene Trainer im Resümee.

Mit José Mourinho, der nach 13 Jahren zu den Königlichen zurückkehren dürfte, soll alles anders werden. Sein Vertrag ist bereits unterzeichnet, sobald Pérez erneut zum Präsidenten gewählt wird - wovon auszugehen ist - wird seine Ankunft verkündet.

Ablösen über 200 Mio. Euro?

Zur Verfügung gestellt bekommt er einen Kader voller Superstars, die sich aber nicht ganz eins sind, und auch zahlreiche Löcher. Drei von diesen möchte der Verein mit teuren Transfers stopfen. Der teuerste Spieler auf der Liste dürfte wohl über 100 Millionen Euro kosten und ist aktuell bei Champions-League-Finalist Paris St. Germain unter Vertrag.

Dabei handelt es sich laut dem spanischen Journalisten Juanma Castaño um keinen Geringeren als João Neves. Das 21-jährige Mittelfeld-Ass ist das Herz in der Zentrale von Luis Enrique, ihn loszueisen dürfte knifflig werden. Sein Berater Jorge Mendes hat wohl bereits signalisieren lassen, dass sein Schützling für den Wechsel bereit wäre. Die Ablöse könnte aber ohnehin das größere Problem darstellen.

ÖFB-Star David Alaba wurde kürzlich erst verabschiedet, die Zukunft von Antonio Rüdiger ist noch offen und Éder Militão hat mit Verletzungen zu kämpfen. Heißt: Auch in der Innenverteidigung braucht es Verstärkungen. Hier hat Pérez mit Alessandro Bastoni ebenfalls ein Schwergewicht ins Auge gefasst.

Der 27-Jährige, frischgebackener Double-Sieger mit Inter Mailand, zählt seit Jahren zu den besten Defensivmännern im Sport. Der Vertrag des Italieners läuft noch bis 2028, auch für ihn wird man tief in die Tasche greifen müssen.

Joao Neves (PSG) im Duell mit Bayerns Konrad Laimer © getty

Immer Spieler Nummer drei ist etwas weniger spektakulär. Es soll nämlich auch ein Eigengewächs wieder zurückgeholt werden, via einer Option in dessen Vertrag.

Víctor Muñoz heißt der Auserwählte. Der linke Flügel wechselte im Sommer 2025 für fünf Millionen Euro zu Osasuna, seine starken Leistungen (7 Tore & 5 Vorlagen in 36 Spielen) brachten ihm sogar eine Nominierung für Spaniens WM-Kader ein! Die Höhe der Option ist aber nicht kolportiert.

Ob diese drei Transfers reichen werden, um Real Madrid wieder zurück an die Spitze zu führen? Wohl kaum, doch sie sind definitiv ein Anfang. Noch gilt es aber die Wahl am 7. Juni abzuwarten.