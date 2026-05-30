Adi Hütter vor Trainer-Deal in Deutscher Bundesliga

Trainer-Knall um Adi Hütter: Der Coach steht kurz vor der Unterschrift bei seinem neuen Arbeitgeber.

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Seit seiner Entlassung im Oktober des vergangenen Jahres wartet Adi Hütter auf einen neuen Trainer-Job. Nun steht ein Deal kurz vor dem Abschluss. Der 56-jährige Österreicher steht kurz vor der Rückkehr in die Deutsche Bundesliga.

Wie die "BILD" und der "kicker" berichten, soll er sich mit Eintracht Frankfurt schon einig sein und könnte bereits am Sonntag den neuen Vertrag unterschreiben. Einzig letzte Details sind noch zu klären.

Rückkehr nach fünf Jahren

Damit würde er fünf Jahre nach seinem Abschied zur Eintrahct zurückkehren, wo er bereits von 2018 bis 2021 unter Vertrag stand. Mit den Frankfurtern schrieb er Geschichte, als er in seiner ersten Saison in Deutschland als erstes deutsches Team alle Gruppenspiele in der Europa League gewinnen konnte und damals bis ins Halbfinale kam.

2021 wechselte er durch eine Ausstiegsklausel zu Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach, wo der Erfolg allerdings ausblieb. Nach einer Saison musste er wieder gehen und fand nach einem Jahr Pause mit dem AS Monaco einen neuen Arbeitgeber, wo er ebenfalls mit einem beachtlichen Punkteschnitt von 1,77 in 93 Partien viele Erfolge feiern konnte.

Adi Hütter steht vor der Rückkehr nach Frankfurt. © Getty Images

Nun kehrt er nach Deutschland zurück und soll in Frankfurt den nach Saisonende entlassenen Albert Riera ersetzen.