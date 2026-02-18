Alles zu oe24VIP
Leon Goretzka
© Getty

Transfer-Plan

Bundesligist jagt Bayern-Star

18.02.26, 08:35
Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern zu einem anderen deutschen Bundesligisten?

Deutschland. Wie geht es mit Leon Goretzka weiter? Der 31-Jährige wird seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern, was auch das Interesse zahlreicher internationaler Top-Klubs wie Arsenal oder Milan geweckt hat. Nun mischt auch ein prominenter Name aus der deutschen Bundesliga mit: Laut "Sport Bild" hat Bayer Leverkusen bei den Beratern des Mittelfeld-Stars bezüglich eines möglichen Transfers angeklopft. Ein persönliches Gespräch zwischen den Bayer-Bossen und dem Spieler gab es dem "Sport Bild"-Bericht zufolge bislang allerdings noch nicht.

Ein Wechsel zur Werkself gilt derzeit jedoch als schwierig, da Leon Goretzka eine Zukunft in England favorisieren soll. Auch sein Gehalt von weit über zehn Millionen Euro stellt für Leverkusen eine Hürde dar. Dennoch wurde dem Verein keine endgültige Absage erteilt. Bayer stolperte sportlich ins neue Jahr – der Elf fehlt derzeit ein Führungsspieler im Zentrum. Nach dem Abgang von Granit Xhaka zu Sunderland konnte diese Lücke niemand aus dem aktuellen Kader füllen.

Weitere Stars im Blick

Neben Leon Goretzka steht auch Grischa Prömel von Hoffenheim auf der Liste, der ablösefrei zu haben wäre. Ebenfalls als hochinteressant gilt Weston McKennie von Juventus Turin. Der ehemalige Schalker könnte finanziell besser in das Gefüge der Leverkusener passen, wobei sein aktueller Arbeitgeber ihn gerne halten würde.

