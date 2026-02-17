Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Stau-Chaos! Dortmund-Hit muss verschoben werden
© Getty

Champions League

Stau-Chaos! Dortmund-Hit muss verschoben werden

17.02.26, 20:42
Teilen

Warten auf den Anpfiff in Dortmund: Das Champions-League-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo startet heute mit Verspätung, da der Mannschaftsbus des BVB im heftigen Verkehrs-Chaos stecken geblieben ist. 

Das heutige Spiel gegen Atalanta Bergamo beginnt am Dienstag erst um 21:15 Uhr, wie Prime-Moderator Jonas Friedrich bereits um 20:15 Uhr verkündete. Ursprünglich war der Anstoß für 21:00 Uhr geplant, doch das Verkehrsaufkommen in der Stadt machte den Profis einen Strich durch die Rechnung. Der BVB-Bus stand nur 45 Minuten vor dem geplanten Start noch im Stau.

Verspätete Ankunft im Stadion

Laut Moderator Friedrich erreichten die Dortmunder das Stadion erst um 20:23 Uhr. Das ist für ein Spiel auf diesem Niveau ungewöhnlich spät, da die Stars normalerweise etwa eine Stunde vor Spielbeginn vor Ort sind. Der Verein bestätigte die neue Anstoßzeit offiziell um 20:30 Uhr über die Plattform X.

Trotz der Hektik startete kurz darauf das Aufwärmprogramm. BVB-Keeper Gregor Kobel betrat um 20:30 Uhr als Erster den Platz, gefolgt von den Feldspielern um 20:39 Uhr. Damit bleibt den Spielern nur ein verkürztes Zeitfenster, um sich auf den wichtigen Champions-League-Kracher vorzubereiten. Die Fans im Stadion müssen sich unterdessen noch ein wenig gedulden, bis der Ball endlich rollt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen