Stau-Chaos! Dortmund-Hit muss verschoben werden

Warten auf den Anpfiff in Dortmund: Das Champions-League-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo startet heute mit Verspätung, da der Mannschaftsbus des BVB im heftigen Verkehrs-Chaos stecken geblieben ist.

Das heutige Spiel gegen Atalanta Bergamo beginnt am Dienstag erst um 21:15 Uhr, wie Prime-Moderator Jonas Friedrich bereits um 20:15 Uhr verkündete. Ursprünglich war der Anstoß für 21:00 Uhr geplant, doch das Verkehrsaufkommen in der Stadt machte den Profis einen Strich durch die Rechnung. Der BVB-Bus stand nur 45 Minuten vor dem geplanten Start noch im Stau.

Verspätete Ankunft im Stadion

Laut Moderator Friedrich erreichten die Dortmunder das Stadion erst um 20:23 Uhr. Das ist für ein Spiel auf diesem Niveau ungewöhnlich spät, da die Stars normalerweise etwa eine Stunde vor Spielbeginn vor Ort sind. Der Verein bestätigte die neue Anstoßzeit offiziell um 20:30 Uhr über die Plattform X.

Trotz der Hektik startete kurz darauf das Aufwärmprogramm. BVB-Keeper Gregor Kobel betrat um 20:30 Uhr als Erster den Platz, gefolgt von den Feldspielern um 20:39 Uhr. Damit bleibt den Spielern nur ein verkürztes Zeitfenster, um sich auf den wichtigen Champions-League-Kracher vorzubereiten. Die Fans im Stadion müssen sich unterdessen noch ein wenig gedulden, bis der Ball endlich rollt.