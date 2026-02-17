5:2 – Galatasaray Istanbul demütigt die "Alte Dame" Juventus

Galatasaray Istanbul feiert im Play-off-Hinspiel der Champions League einen fulminanten 5:2-Heimsieg gegen Juventus Turin. Noa Lang glänzt als Doppeltorschütze im Hexenkessel des RAMS Park.

Galatasaray sorgte am Dienstag im RAMS Park gegen Juventus Turin für eine echte Machtdemonstration. Vor heimischer Kulisse im Champions-League-Achtelfinale-Play-off feierten die Löwen einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die italienischen Gäste. Den Torreigen eröffnete Gabriel Sara (15.) zur frühen Führung, bevor Teun Koopmeiners (16.) postwendend für Juventus ausglich.

Früher Schlagabtausch in Istanbul

Juventus drehte die Partie zunächst komplett, als erneut Koopmeiners (32.) zur Führung für die Gäste traf. Doch Gala kam bärenstark aus der Kabine. Noa Lang (49.) besorgte kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich, ehe Davinson Sanchez (60.) die Hausherren wieder in Front brachte. Die Defensive der Italiener geriet in dieser Phase völlig ins Schwimmen.

Platzverweis schwächt die Gäste

Die Situation für Juventus verschlechterte sich weiter, als Juan Cabal (67.) nach seiner zweiten Gelben Karte mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Zuvor hatte er bereits in der 59. Minute verwarnt werden müssen. In Unterzahl hatte die "Alte Dame" dem Offensivwirbel nichts mehr entgegenzusetzen. Noa Lang (75.) schnürte mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack zum 4:2.

Vorentscheidung für das Rückspiel

Den Schlusspunkt in einer einseitigen Schlussphase setzte Bayern-Leihe Sacha Boey (86.) zum 5:2-Endstand. Neben der bitteren Niederlage muss Juve im Rückspiel auch auf Andrea Cambiaso verzichten, der nach einer Gelben Karte (37.) gesperrt ist. Das entscheidende zweite Duell findet am Mittwoch, 25. Februar in Turin statt.