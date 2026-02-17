Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
galatasaray
© getty

Was für eine Gala!

5:2 – Galatasaray Istanbul demütigt die "Alte Dame" Juventus

17.02.26, 21:03
Teilen

Galatasaray Istanbul feiert im Play-off-Hinspiel der Champions League einen fulminanten 5:2-Heimsieg gegen Juventus Turin. Noa Lang glänzt als Doppeltorschütze im Hexenkessel des RAMS Park.

Galatasaray sorgte am Dienstag im RAMS Park gegen Juventus Turin für eine echte Machtdemonstration. Vor heimischer Kulisse im Champions-League-Achtelfinale-Play-off feierten die Löwen einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die italienischen Gäste. Den Torreigen eröffnete Gabriel Sara (15.) zur frühen Führung, bevor Teun Koopmeiners (16.) postwendend für Juventus ausglich.

Früher Schlagabtausch in Istanbul

Juventus drehte die Partie zunächst komplett, als erneut Koopmeiners (32.) zur Führung für die Gäste traf. Doch Gala kam bärenstark aus der Kabine. Noa Lang (49.) besorgte kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich, ehe Davinson Sanchez (60.) die Hausherren wieder in Front brachte. Die Defensive der Italiener geriet in dieser Phase völlig ins Schwimmen.

Platzverweis schwächt die Gäste

Die Situation für Juventus verschlechterte sich weiter, als Juan Cabal (67.) nach seiner zweiten Gelben Karte mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Zuvor hatte er bereits in der 59. Minute verwarnt werden müssen. In Unterzahl hatte die "Alte Dame" dem Offensivwirbel nichts mehr entgegenzusetzen. Noa Lang (75.) schnürte mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack zum 4:2.

Vorentscheidung für das Rückspiel

Den Schlusspunkt in einer einseitigen Schlussphase setzte Bayern-Leihe Sacha Boey (86.) zum 5:2-Endstand. Neben der bitteren Niederlage muss Juve im Rückspiel auch auf Andrea Cambiaso verzichten, der nach einer Gelben Karte (37.) gesperrt ist. Das entscheidende zweite Duell findet am Mittwoch, 25. Februar in Turin statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen