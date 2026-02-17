Kläbo vor Rekord! Moser & Föttinger greifen im Team-Sprint an

Im Langlaufstadion von Tesero brennt die Luft. Österreichs Sprint-Duos gehen am Mittwoch voller Zuversicht in den olympischen Team-Sprint, während Norwegen-Star Kläbo nach einer historischen Bestmarke greift.

Die österreichischen Teams brennen am Mittwoch (Frauen ab 9:45 Uhr, Männer ab 10:15 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker) auf die große Überraschung im Langlaufstadion von Tesero. Nach den enttäuschenden Ergebnissen im Einzel-Sprint wollen Benjamin Moser und Michael Föttinger auf der laut ÖSV-Langlaufchef Alois Stadlober "schwersten Sprintstrecke der Saison" voll angreifen. Kompaktere Bedingungen durch kühle Temperaturen kommen dem Duo dabei im Skating-Stil entgegen, um sich unter den besten 15 für das Finale zu qualifizieren.

Revanchegelüste bei Moser und Föttinger

Benjamin Moser der die Qualifikation im Einzel-Einzel als 33. nur hauchdünn verpasste, strotzt vor Selbstvertrauen und sieht das Team bei einem perfekten Tag sogar im Kampf um das Podest. Vor vier Jahren in Peking belegte das Duo den zehnten Platz, eine Marke, die nun getoppt werden soll. Auch der 28-jährige Tiroler Michael Föttinger ist topmotiviert und will vor den vielen mitgereisten Fans aus der Heimat die offene Rechnung mit der tückischen Strecke begleichen.

Historische Chance für Johannes Kläbo

An der Spitze des Feldes jagt Johannes Hösflot Kläbo gemeinsam mit Einar Hedegart sein nächstes Gold. Mit einem Sieg im Team-Sprint könnte der Norweger die historische Bestmarke von Eric Heiden aus dem Jahr 1980 einstellen, der als bisher einziger Athlet fünf Siege bei einer Olympia-Ausgabe holte. Norwegen gilt als haushoher Favorit, während bei den Frauen die schwedischen Dominatorinnen nach ihrem Staffel-Drama auf Wiedergutmachung brennen.

© Gepa

Debütantinnen mit klarem Ziel

Bei den Frauen geben die 19-jährige Heidi Bucher und die 24-jährige Burgenländerin Magdalena Scherz ihre olympische Premiere im Team-Sprint. Bucher, die bereits im Klassik-Sprint und in der Staffel überzeugte, peilt gemeinsam mit ihrer Freundin Scherz einen Platz in den Top Ten an. Für Scherz ist der Skating-Stil einer ihrer Lieblingsbewerbe, was die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis beim ersten gemeinsamen Olympia-Auftritt nährt.