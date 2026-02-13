Schöni: "Zwei bis drei Alpin-Goldene sind noch drinnen"

Am Anfang habe ich mich ganz klar festgelegt: Österreich holt 18 Medaillen. Trotz unglaublicher Euphorie und dem Dutzend voll an Medaillen bleibe ich bei meiner Prognose. Alles darüber? Hurra die Gams! Wundern würde es mich jetzt aber nicht mehr.

Und jede, die wir haben, schenken wir auch nicht mehr her, so viel ist klar. Auch wenn so eine Medaille auch einmal für 24 Stunden verloren gehen kann. Ich spreche aus Erfahrung. Am Ende hat sie eh der aufmerksame Betreuer.

Alpin-Speed Flop, Kombi absolut Top

Bevor ich aufs kommende Wochenende blicke, aber noch ein kurzer Blick zurück. Die rot-weiß-roten Flops sind leider unsere alpinen Ski-Flitzer. Geflitzt haben sie aber gar nicht. Normal rutscht da einer aus und landet am Podest. Ein bis zwei Medaillen waren also schon zu erwarten. Die Skispringer kann man bislang auch als Flop sehen, die haben aber die Saison über schon nicht geliefert, wie erhofft.

Bei den Tops möchte ich vor allem drei Geschichten herausheben. Benjamin Karl, ein Wahnsinn. Mit 40 zeigt er allen, wo der Barthel den Most herholt. Er ist das absolut Beste. Auch Frederica Brignone mit gebrochenem Haxen vor einem Jahr so eine Leistung und Gold. Einfach nur Hut ab! Aber natürlich auch unsere Damen Rädler und Huber bei der Kombi. Keiner hätte auf die gesetzt, auch nicht im Rennen selbst. Absolut top.

Wieso soll Medaillen-Rekord nicht fallen?

So, aber genug zurückgeschaut, Blick nach vorne. Riesentorlauf bei den Herren, da mache ich mir Sorgen um den Blacky, bei dem läuft‘s nicht. Ich setze auf den Brandy. Je griffiger und aggressiver der Schnee, desto besser ist er. Die Chancen sehe ich dennoch nur bei 50/50 für eine Medaille. Bei Julia Scheib wäre alles andere als Gold im RTL eine Enttäuschung. Dennoch kann man es nicht erwarten, nur erhoffen.

Aber ich sag‘s euch, wie es ist: zwei bis drei Goldene können bei den Alpinen sogar noch daherkommen. Die Medaillen der anderen Österreicher pushen die, die zünden am Ende den Turbo. Manuel Feller hat gezeigt er kann es im Slalom. Also da geht was. Und wieso soll der Medaillen-Rekord (23) aus 2006, inklusive meinen zwei Bronzenen, nicht fallen? Es würde mich mittlerweile echt nicht mehr wundern.