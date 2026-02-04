Alles zu oe24VIP
Falco lebt! - in Puerto Plata
© APA/DPA/HOERBARTH

Falco lebt! - in Puerto Plata

04.02.26, 11:05
Teilen

Falco erhält in der Dominikanischen Republik eine Gedenkstätte. Sie findet sich bei Puerto Plata, wo der österreichische Superstar am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall tödlich verunglückte.  

Die feierliche Eröffnung erfolgt erst am 19. Februar - seinem Geburtstag. Bis dahin ist die Falco Privatstiftung darum bemüht, nicht zu viel über die Gedenkstätte nach außen dringen zu lassen. Nur so viel: Sie sei "Falco entsprechend" und aus Marmor, hieß es gegenüber der APA.

Ankündigung zur Enthüllung.

© Falco Privatstiftung

Fertig gestellt wurde die Gedenkstätte bereits vor wenigen Tagen. Zu den Feierlichkeiten werden laut einer Aussendung Ehrengäste, Zeitzeugen, Wegbegleiter und Freunde Falcos bzw. Johann Hölzels, wie er bürgerlich hieß, erwartet. Die Gedenkstätte soll "Falcos außergewöhnliches künstlerisches Vermächtnis über Länder- und Sprachgrenzen hinweg sichtbar machen" und seine "internationale Bedeutung nachhaltig unterstreichen", betonte die Falco Privatstiftung. 

Hier wird das Falco-Denkmal errichtet.

© Falco Privatstiftung

Wolfgang Kosmata von der FALCO PRIVATSTIFTUNG sagt gegenüber oe24: "Die Gedenkstätte ist an sich baulich fertiggestellt, durchläuft momentan noch eine notwendige Trockenphase. Fotomaterial vom Bauverlauf haben wir auf unseren Social Media Seiten (https://www.facebook.com/Falcoprivatstiftung) und (https://www.instagram.com/Falcoprivatstiftung). Bildmaterial vom Memorial wird es erst am Eröffnungstag geben."

