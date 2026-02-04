"Glocken läuten nicht mehr": Palottikirche in Hietzing schließt endgültig

Die Pallottikirche in Wien-Hietzing wird ab 1. März geschlossen. Eine Petition mit 1.100 Unterschriften blieb erfolglos. Die Kirchengemeinde will sich weiter treffen und auch Gottesdienste feiern.

Die Kirche der katholischen Ordensgemeinschaft der Pallottiner hätte bereits vor Weihnachten geschlossen werden sollen. Nach einem Aufschub kommt es nun laut Kurier mit Anfang März zur Schließung. Grund dafür seien finanzielle Herausforderungen, die die Ordensgemeinschaft "an die Grenze des Leistbaren“ bringen.

Das Gebäude wird zwar nicht mehr als Kirche genutzt, soll aber als Ort der Begegnung erhalten bleiben, das wünscht sich zumindest der Bezirk. Vom Orden gibt es noch keine Entscheidung über die künftige Nutzung.

Weitere Gottesdienste im privaten Bereich

Alexander Kaiser, Initiator der Petition für die Erhaltung der Kirche, kündigte eine "Post-Pallottihaus-Gruppe“ mit regelmäßigen Treffen an. Dabei soll es auch Gottesdienste geben, die vorerst in privaten Räumen stattfinden.