Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
"Glocken läuten nicht mehr": Palottikirche in Hietzing schließt endgültig
© ORF

Diesseitig

"Glocken läuten nicht mehr": Palottikirche in Hietzing schließt endgültig

04.02.26, 11:33
Teilen

Die Pallottikirche in Wien-Hietzing wird ab 1. März geschlossen. Eine Petition mit 1.100 Unterschriften blieb erfolglos. Die Kirchengemeinde will sich weiter treffen und auch Gottesdienste feiern. 

Die Kirche der katholischen Ordensgemeinschaft der Pallottiner hätte bereits vor Weihnachten geschlossen werden sollen. Nach einem Aufschub kommt es nun laut Kurier mit Anfang März zur Schließung. Grund dafür seien finanzielle Herausforderungen, die die Ordensgemeinschaft "an die Grenze des Leistbaren“ bringen.

Das Gebäude wird zwar nicht mehr als Kirche genutzt, soll aber als Ort der Begegnung erhalten bleiben, das wünscht sich zumindest der Bezirk. Vom Orden gibt es noch keine Entscheidung über die künftige Nutzung.

Weitere Gottesdienste im privaten Bereich

Alexander Kaiser, Initiator der Petition für die Erhaltung der Kirche, kündigte eine "Post-Pallottihaus-Gruppe“ mit regelmäßigen Treffen an. Dabei soll es auch Gottesdienste geben, die vorerst in privaten Räumen stattfinden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen