Insbesondere Favoriten ruft nach mehr Polizei

Etliche Bezirke rufen seit Langem nach mehr Polizisten und Polizistinnen auf der Straße. Laut Innenministerium können bei der Wiener Polizei zwar Pensionierungen mit Neuaufnahmen ausgeglichen werden, der Personalbedarf bleibt allerdings hoch.

Wie viel die Polizei in Wien zu tun hat, lässt sich auch einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Innenministeriums entnehmen. Demnach hat jeder Polizeibedienstete in den Stadtkommandos im Jahr 2024 durchschnittlich 340 Überstunden im Jahr geleistet.

In Wien seien aktuell rund 7.300 Polizistinnen und Polizisten im Dienst, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber dem ORF Wien.

Personalsituation in Favoriten besonders schlecht

Auf Bezirksebene in Wien wünscht man sich jedenfalls mehr Polizei, wie ein Rundruf bei mehreren Bezirksvorstehungen zeigte. Mehr Polizistinnen und Polizisten seien immer wünschenswert, so der gemeinsame Nenner. Vor allem in Favoriten sei die Personalsituation schlecht, kritisierte der SPÖ-Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Dort würden nur 14 Polizisten auf 10.000 Einwohner kommen, im ersten Bezirk seien es 217. Eine Ungerechtigkeit, findet Franz: "Viele rufen gar nicht mehr die Polizei, weil sie sagen, es kommt eh keiner. Und wir haben Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass nach zwei Stunden ein Anruf kommt und wir keine verfügbaren Einsatzkräfte haben.“

Viele Bewerbungen für aktuelle Ausschreibung

Bewerberinnen und Bewerber sucht die Polizei mittlerweile über alle möglichen Kanäle. In Wien würden sich auch tatsächlich mehr Menschen bewerben. „Im letzten Quartal hatten wir für die aktuelle Ausschreibung 900 Bewerber. Das ist eine sehr gute Zahl“, meinte Polizeisprecher Dittrich. 200 sollen ab März die Ausbildung in Wien beginnen. Man müsse mehr über das geplante Dienstzeitsystem informieren, kritisierte die Gewerkschaft.