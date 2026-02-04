Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
A2: Lkw durchbrach Leitplanke
© FF Aspang

Glück im Unglück

A2: Lkw durchbrach Leitplanke

04.02.26, 12:02
Teilen

Im Bezirk Neunkirchen ist es zu zwei Unfällen mit Lkws gekommen. Auf der Südautobahn (A2) bei Zöbern ist ein Lkw von der Straße abgekommen und in der Folge umgestürzt. In Gloggnitz lösten sich zwei Reifen von einem Lkw und krachten in entgegenkommende Autos. 

Die Freiwillige Feuerwehr Aspang wurde um kurz nach 1.00 Uhr alarmiert. Ein Lkw-Lenker war mit seinem Sattelzug auf Höhe der Abfahrtsrampe Raststation Zöbern von der Fahrbahn abgekommen. In Folge durchbrach der 40-Tonner die Leitplanke, stürzte um und kam seitlich auf einer Grünfläche zum Liegen.

Der unverletzte Lenker konnte sich laut Aussendung selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr, der Asfinag und der Autobahnpolizei abgesichert, die Abfahrt Richtung Wien zur Raststation gesperrt. 

Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden. Vor der Bergung musste die Feuerwehr die Leitplanke, die sich mit dem Lkw verkeilt hatte, lösen und entfernen. Auch ein Kran kam zum Einsatz. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Gloggnitz: Lkw verlor Reifen

Zuvor hatte sich bereits in Gloggnitz ein Unfall mit einem Lkw ereignet, wie die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz Stadt auf ihrer Webseite berichtet. Der Lkw war auf der Bundesstraße B27 unterwegs, als sich aus bisher unbekannter Ursache zwei Reifen vom Fahrzeug lösten.

Sie krachten in zwei Autos, die in die entgegengesetzte Richtung fuhren. Die Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Bei einem der Unfallfahrzeuge lösten der Fahrer- und Beifahrerairbag aus. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbei kommendes Rettungsfahrzeug übernahm die Erstversorgung eines Lenkers. Die Feuerwehr entfernte die Wrackteile, die über mehrere Meter verstreut waren. Beide Unfallfahrzeuge wurden mittels Kran geborgen. Der Verkehr wurde wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen