A2: Lkw durchbrach Leitplanke

Im Bezirk Neunkirchen ist es zu zwei Unfällen mit Lkws gekommen. Auf der Südautobahn (A2) bei Zöbern ist ein Lkw von der Straße abgekommen und in der Folge umgestürzt. In Gloggnitz lösten sich zwei Reifen von einem Lkw und krachten in entgegenkommende Autos.

Die Freiwillige Feuerwehr Aspang wurde um kurz nach 1.00 Uhr alarmiert. Ein Lkw-Lenker war mit seinem Sattelzug auf Höhe der Abfahrtsrampe Raststation Zöbern von der Fahrbahn abgekommen. In Folge durchbrach der 40-Tonner die Leitplanke, stürzte um und kam seitlich auf einer Grünfläche zum Liegen.

Der unverletzte Lenker konnte sich laut Aussendung selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr, der Asfinag und der Autobahnpolizei abgesichert, die Abfahrt Richtung Wien zur Raststation gesperrt.

Ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden. Vor der Bergung musste die Feuerwehr die Leitplanke, die sich mit dem Lkw verkeilt hatte, lösen und entfernen. Auch ein Kran kam zum Einsatz. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Gloggnitz: Lkw verlor Reifen

Zuvor hatte sich bereits in Gloggnitz ein Unfall mit einem Lkw ereignet, wie die Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz Stadt auf ihrer Webseite berichtet. Der Lkw war auf der Bundesstraße B27 unterwegs, als sich aus bisher unbekannter Ursache zwei Reifen vom Fahrzeug lösten.

Sie krachten in zwei Autos, die in die entgegengesetzte Richtung fuhren. Die Fahrzeuge wurden massiv beschädigt. Bei einem der Unfallfahrzeuge lösten der Fahrer- und Beifahrerairbag aus. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbei kommendes Rettungsfahrzeug übernahm die Erstversorgung eines Lenkers. Die Feuerwehr entfernte die Wrackteile, die über mehrere Meter verstreut waren. Beide Unfallfahrzeuge wurden mittels Kran geborgen. Der Verkehr wurde wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet.