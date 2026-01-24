2030! Austria bindet größtes Juwel langfristig

Kürzlich kamen noch Gerüchte um einen möglichen Wechsel auf, jetzt vermeldet die Wiener Austria die Vertragsverlängerung als perfekt. Sanel Šaljić verlängert sein Arbeitspapier um zwei Jahre bis 2030.

Außerdem gaben die Veilchen bekannt, dass der 20-Jährige in der kommenden Saison die prestigeträchtige Nummer zehn tragen wird. Wohl ein Eingeständnis zum neuen Vertrag.

"Die Vertragsverlängerung bedeutet mir extrem viel, weil Austria Wien mein Zuhause im Fußball ist. Ich bin hier durch die Akademie gegangen und habe immer davon geträumt, einmal für die Profis aufzulaufen – jetzt diesen Weg weitergehen zu dürfen, ist etwas Besonderes. Ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen, konstant auf hohem Niveau spielen und als Mannschaft um die oberen Plätze mitspielen", wird Šaljić zitiert.

"Als Stammspieler etablieren"

Sportdirektor Michael Wagner zeigt sich erfreut: "Jetzt geht es für Sanel darum, sich als fixer Stammspieler der Profis zu etablieren und seine bereits gezeigten Leistungen konstant über einen längeren Zeitraum abzuliefern."

Der kreative Offensivspieler machte in dieser Saison 14 Spiele und lieferte zwei Assists bei. Er verletzte sich Ende Oktober am Syndesmoseband und kehrte erst Mitte Dezember zur letzten Runde vor der Winterpause zurück.