Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Austria Wien Gollowitzer Zagiczek
© GEPA

"Substanzlos"

Austria verkündet: Ermittlung gegen Werner & Zagiczek beendet

12.03.26, 15:40
Teilen

Es war Mitte April die große mediale Bombe, die in Wien-Favoriten direkt nach dem Derbysieg gezündet wurde. Finanzvorstand Harald Zagiczek soll die Austria hintergangen haben. Anschuldigungen der Untreue wurden von Ernst & Young im Auftrag des Vereins geprüft.

Nun liegen die Ergebnisse dieser Untersuchung vor, wie die Austria am Donnerstagnachmittag veröffentlichte. Auch eine Schwarzgeld-Kassa über Tombola-Gelder soll es gegeben haben.

Der als Vermittler für US-Investoren tätige Josko Rokov hatte am 10. Jänner via eidesstattlicher Erklärung die Anschuldigungen getätigt, Zagiczek antwortete via Privatklage. OE24 berichtete:

Die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young kamen nun zum Ergebnis: Die Anschuldigungen gegen Finanzvorstand Harald Zagiczek und auch jene gegen den ehemaligen Sportvorstand Jürgen Werner sind "substanzlos".

Es wurden Vertragsdokumente, E-Mails, Laptops, Smartphones und auch Chats durchforstet. Es wurden keinerlei belastbare Indizien gefunden, in manchen Fällen konnten Vorwürfe gar widerlegt werden, heißt es.

Austria-Präsident: "Sache ist damit erledigt"

"Integrität und verantwortungsvolles Handeln sind das Fundament von Austria Wien. Gerade deshalb war es uns wichtig, den Sachverhalt vollständig und unabhängig prüfen zu lassen. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Anschuldigungen gegen beide agierenden Vorstände haben sich als substanzlos erwiesen", wurde Austria-Präsident Kurt Gollowitzer zitiert. 

Und weiter: "Uns ist ebenso wichtig zu betonen, dass sich alle Anschuldigungen gegenüber dem ehemaligen Sportvorstand Jürgen Werner als substanzlos erwiesen haben. Damit ist diese Sache für uns erledigt und wir richten den Blick nach vorne."

Jürgen Werner
© GEPA

Zagiczek selbst meldete sich ebenfalls zu Wort: "Ich habe die Entscheidung des Aufsichtsrats, eine unabhängige Wirtschaftsprüfung zu beauftragen, von Anfang an ausdrücklich begrüßt. Die vergangenen Wochen waren für mich persönlich sehr belastend. Unbelegte Vorwürfe, die medial verbreitet werden, treffen nicht nur die berufliche Rolle, sondern auch den Menschen und sein gesamtes persönliches Umfeld dahinter. Ich bin erleichtert, dass der Prüfbericht nun vorliegt und alle Anschuldigungen widerlegt wurden."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen