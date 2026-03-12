Austria verkündet: Ermittlung gegen Werner & Zagiczek beendet

Es war Mitte April die große mediale Bombe, die in Wien-Favoriten direkt nach dem Derbysieg gezündet wurde. Finanzvorstand Harald Zagiczek soll die Austria hintergangen haben. Anschuldigungen der Untreue wurden von Ernst & Young im Auftrag des Vereins geprüft.

Nun liegen die Ergebnisse dieser Untersuchung vor, wie die Austria am Donnerstagnachmittag veröffentlichte. Auch eine Schwarzgeld-Kassa über Tombola-Gelder soll es gegeben haben.

Der als Vermittler für US-Investoren tätige Josko Rokov hatte am 10. Jänner via eidesstattlicher Erklärung die Anschuldigungen getätigt, Zagiczek antwortete via Privatklage. OE24 berichtete:

Die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young kamen nun zum Ergebnis: Die Anschuldigungen gegen Finanzvorstand Harald Zagiczek und auch jene gegen den ehemaligen Sportvorstand Jürgen Werner sind "substanzlos".

Es wurden Vertragsdokumente, E-Mails, Laptops, Smartphones und auch Chats durchforstet. Es wurden keinerlei belastbare Indizien gefunden, in manchen Fällen konnten Vorwürfe gar widerlegt werden, heißt es.

Austria-Präsident: "Sache ist damit erledigt"

"Integrität und verantwortungsvolles Handeln sind das Fundament von Austria Wien. Gerade deshalb war es uns wichtig, den Sachverhalt vollständig und unabhängig prüfen zu lassen. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Anschuldigungen gegen beide agierenden Vorstände haben sich als substanzlos erwiesen", wurde Austria-Präsident Kurt Gollowitzer zitiert.

Und weiter: "Uns ist ebenso wichtig zu betonen, dass sich alle Anschuldigungen gegenüber dem ehemaligen Sportvorstand Jürgen Werner als substanzlos erwiesen haben. Damit ist diese Sache für uns erledigt und wir richten den Blick nach vorne."

© GEPA

Zagiczek selbst meldete sich ebenfalls zu Wort: "Ich habe die Entscheidung des Aufsichtsrats, eine unabhängige Wirtschaftsprüfung zu beauftragen, von Anfang an ausdrücklich begrüßt. Die vergangenen Wochen waren für mich persönlich sehr belastend. Unbelegte Vorwürfe, die medial verbreitet werden, treffen nicht nur die berufliche Rolle, sondern auch den Menschen und sein gesamtes persönliches Umfeld dahinter. Ich bin erleichtert, dass der Prüfbericht nun vorliegt und alle Anschuldigungen widerlegt wurden."