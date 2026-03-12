Alles zu oe24VIP
© APA/HELMUT FOHRINGER

Ausblick positiv

VIG machte 2025 deutlich mehr Umsatz und Gewinn

12.03.26, 08:47
Ergebnis vor Steuern um fast ein Drittel auf 1,16 Mrd. Euro erhöht - Dividende soll steigen - Ausblick positiv

Wien. Die Vienna Insurance Group (VIG) hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die verrechneten Prämien stiegen 2025 um 7,1 Prozent auf 16,3 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern kletterte um fast ein Drittel auf 1,16 Mrd. Euro, teilte der börsennotierte Versicherer am Donnerstag mit. Die Dividende pro Aktie soll dank der Ergebnissteigerung um 12 Prozent auf 1,73 Euro erhöht werden, der Ausblick für das Jahr 2026 ist positiv.

Besonders starkes Prämienwachstum verzeichnete die Gruppe in Polen (plus 10,7 Prozent), der erweiterten CEE-Region (plus 9,2 Prozent), der Tschechischen Republik (plus 8,2 Prozent) und Österreich (plus 4,6 Prozent). In der Spartenbetrachtung entfiel der höchste Zuwachs auf die Krankenversicherung (plus 11,4 Prozent), gefolgt von der Lebensversicherung (plus 8,9 Prozent) und der Kfz-Haftpflichtversicherung (plus 7,6 Prozent).

Verbessert hat sich auch die Netto Combined Ratio (Schaden- und Kostenaufwand gemessen an den Prämien, Anm.), die um minus 3,3 Prozentpunkte auf 90,1 Prozent sank. Grund sei unter anderem das Ausbleiben von heftigeren Unwetterschäden. Auch hier stachen die Märkte Tschechien, Polen und Österreich mit Verbesserungen hervor. Zudem sei die Gruppe unverändert stark kapitalisiert, hieß es von der VIG.

Positiver Ausblick

Eines der Highlights des Geschäftsjahres war der Kauf der Nürnberger Versicherung, wo sich die VIG 99,2 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte gesichert hat. Das Closing soll zu Beginn des 2. Halbjahres 2026 erfolgen. Generell gibt sich das Management für heuer und die kommenden Jahre positiv, die verrechneten Prämien sollen im Jahr 2028 auf mindestens 20 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern auf 1,5 Mrd. Euro klettern - ohne Berücksichtigung der Nürnberger Übernahme.

