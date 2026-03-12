Alles zu oe24VIP
Generali
© Getty Images

Dividende erhöht

Generali schloss 2025 mit Rekordgewinn von 4,2 Mrd. Euro

12.03.26, 08:42
Operatives Ergebnis steigt auf 8 Mrd. Euro, Dividende erhöht

Triest. Die Versicherungsgesellschaft Generali hat das Jahr 2025 mit einem Rekordgewinn von 4,17 Milliarden Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von 12 Prozent gegenüber 2025. Die italienische Gruppe verzeichnete das beste operative Ergebnis seiner Geschichte mit 8 Milliarden Euro (Plus 9,7 Prozent), getragen von allen Geschäftssegmenten.

Der Verwaltungsrat wird bei der nächsten Hauptversammlung eine Dividende von 1,64 Euro je Aktie (Plus 14,7 Prozent), sowie ein Aktienrückkaufprogramm (Buyback) von über 500 Millionen Euro vorschlagen, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag.

Bruttoprämien auf 98,1 Mrd. Euro gestiegen

Die Bruttoprämien von Generali stiegen 2025 auf 98,1 Milliarden Euro (Plus 3,6 Prozent) dank der deutlichen Entwicklung in beiden Segmenten, Leben und Schaden/Unfall. Die Bruttoprämien im Schaden-/Unfallsegment stiegen auf 36,2 Milliarden Euro (Plus 7,6 Prozent). Zum operativen Ergebnis von 8 Milliarden Euro trug insbesondere das Ergebnis des Lebenssegments bei, das auf 4,15 Milliarden Euro (Plus 4,3 Prozent) stieg. Das operative Ergebnis im Schaden-/Unfallsegment legte deutlich auf 3,66 Milliarden Euro (Plus 20 Prozent) zu.

"Die im Jahr 2025 erzielten Rekordergebnisse schließen das erste Jahr unseres strategischen Plans erfolgreich ab und bestätigen die kontinuierliche Wertschöpfung für alle unsere Stakeholder", erklärte der Group-CEO von Generali Philippe Donnet.

Generali ist der Ansicht, dass der jüngste Konflikt zwischen den USA und Israel auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen sich negativ auf das Wachstum der Weltwirtschaft auswirken wird, sowohl über die Energiepreise als auch über das Vertrauen. In diesem Umfeld konzentriere sich Generali auf die Umsetzung des strategischen Plans "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" und bestätige die Ziele bis 2027, hieß es.

