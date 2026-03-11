Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Neue Konten

Diese riesige Änderung führt WhatsApp nun ein

11.03.26, 17:34
Teilen

Viele Eltern schenken ihren Kindern ein eigenes Smartphone. Eine der ersten installierten Apps ist WhatsApp. Nun führt Meta ein neues Kinder-Konto ein, das von den Eltern verwaltet wird.

Offiziell dürfen Kinder unter 13 Jahren sich nicht bei WhatsApp anmelden, so die AGB. Auf der Plattform gibt es keine Alterskontrolle. Darauf reagiert nun der Mutterkonzern Meta und führt ein Kinder-Konto ein.

Dieses soll von den Eltern verwaltet werden und Kindern unter 13 Jahren den Einstieg ermöglichen. Die Einrichtung des Kontos erfolgt mit einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten. Dafür werden zwei Geräte benötigt, das Handy des Kindes und das der Eltern.

Strikte Regeln 

Auf dem Kinder-Konto herrschen sehr strikte Regeln. Kinder dürfen nur Nachrichten verschicken und Anrufe tätigen. Wenn das Konto aktiviert ist, bestimmen nur die Eltern, wer das Kind kontaktieren darf und welchen Gruppen es beitreten kann.

Unbekannte Kontakte werden von den Eltern überprüft. Die Einstellungen sind durch einen Eltern-PIN gesichert. Damit können nur die Eltern die Privatsphäre-Optionen ändern. Weiterhin werden die Chats Ende-zu-Ende verschlüsselt. Im Blogbeitrag schreibt WhatsApp: "Niemand – nicht einmal WhatsApp – kann sie sehen oder hören."

Die Funktion ist aber nicht sofort für alle freigeschaltet. Gegenüber der "Bild" erklärt das Unternehmen: "Wir werden in den nächsten Wochen damit beginnen, von Eltern verwaltete Konten mit einer kleinen Anzahl von Nutzern weltweit zu testen. Wir freuen uns auf das Feedback dieser ersten Nutzer und gehen davon aus, dass wir diese Funktion in den kommenden Monaten weltweit einführen können." Derzeit ist es nicht bekannt, in welchen Ländern die Option als Erstes in die Testphase starten wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

