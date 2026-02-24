Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Beta-Version zeigt, wie WhatsApp-Gruppen bald aussehen könnten
© getty

Messenger-Revolution

WhatsApp kann bald Nachrichten einplanen!

24.02.26, 13:14
Teilen

WhatsApp arbeitet an einer total praktischen Funktion, die es uns leichter im Alltag macht. 

Nachrichten sollen künftig zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch verschickt werden. Laut dem Portal WABetaInfo wurde die Funktion in einer aktuellen iOS-Beta-Version entdeckt. 

Tipps für den Alltag

Man kann sie also timen und den Zeitpunkt auswählen, wann die Nachricht abgeschickt werden soll. Organisatorisch erleichtert das viele Nutzer: Statt sich selbst eine Erinnerung zu setzen oder pünktlich zum Senden bereit zu sein, übernimmt der Messenger den Versand. 

Nur einige Ideen: SO kann man Geburtstagsgrüße einplanen oder etwa Termin-Erinnerungen setzen. Bisher war das nur beschärnkt über externe Apps möglich, was aber auch wenige Menschen wussten. 

Schon in wenigen Wochen!

Innerhalb der Chat-Informationen soll es eine eigene Übersicht geben, in der alle terminierten Nachrichten gesammelt angezeigt werden. Dort lassen sie sich vor dem Versand bearbeiten oder löschen, ohne dass der Empfänger etwas bemerkt. Entdeckt wurde das Feature in der iOS-Beta 26.7.10.72. Ein offizieller Starttermin steht noch nicht fest. Da die Funktion bereits im Code verankert ist, dürfte es aber in wenigen Wochen schon soweit sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen