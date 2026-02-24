WhatsApp kann bald Nachrichten einplanen!

WhatsApp arbeitet an einer total praktischen Funktion, die es uns leichter im Alltag macht.

Nachrichten sollen künftig zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch verschickt werden. Laut dem Portal WABetaInfo wurde die Funktion in einer aktuellen iOS-Beta-Version entdeckt.

Tipps für den Alltag

Man kann sie also timen und den Zeitpunkt auswählen, wann die Nachricht abgeschickt werden soll. Organisatorisch erleichtert das viele Nutzer: Statt sich selbst eine Erinnerung zu setzen oder pünktlich zum Senden bereit zu sein, übernimmt der Messenger den Versand.

Nur einige Ideen: SO kann man Geburtstagsgrüße einplanen oder etwa Termin-Erinnerungen setzen. Bisher war das nur beschärnkt über externe Apps möglich, was aber auch wenige Menschen wussten.

Schon in wenigen Wochen!

Innerhalb der Chat-Informationen soll es eine eigene Übersicht geben, in der alle terminierten Nachrichten gesammelt angezeigt werden. Dort lassen sie sich vor dem Versand bearbeiten oder löschen, ohne dass der Empfänger etwas bemerkt. Entdeckt wurde das Feature in der iOS-Beta 26.7.10.72. Ein offizieller Starttermin steht noch nicht fest. Da die Funktion bereits im Code verankert ist, dürfte es aber in wenigen Wochen schon soweit sein.